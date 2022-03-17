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傳美要我「低調參與」海洋大會 外交部：會維護國家尊嚴

聯合報 / 記者張加／即時報導
「我們的海洋大會」將於4月在友邦帛琉舉辦。圖／擷自大會網站
「我們的海洋大會」將於4月在友邦帛琉舉辦。圖／擷自大會網站

我國友邦帛琉將於4月中旬主辦「我們的海洋大會」（OCC），但有媒體報導指出，美方強烈建議我此行低調，避用使用國名及國旗等主權象徵符號。外交部今表示，將籌組代表團與會，且將在維護國家尊嚴前提下，本著專業、務實、有貢獻原則積極參與，並爭取我方參與方式的最佳安排。

本屆「我們的海洋大會」將於4月13日和14日召開。據鏡新聞16日獨家報導，蔡英文總統擬指派環保署長張子敬擔任特使參加會議，但駐美代表處電報轉述美方強烈建議，此行務必低調，避免在會場或官方名冊使用國名或國旗，擔心各國代表因為中國壓力，避免與台灣團互動。

外交部發言人歐江安今在例行新聞說明會表示，台灣作為太平洋國家負責任的一份子，長期致力於海洋資源保育及環境永續工作，過往也曾參與OOC會議；本次我國將應主辦方帛琉及協辦方美國的邀請，籌組代表團與會。

歐江安說，我方將在維護國家尊嚴的前提下，本著「專業、務實、有貢獻」的原則，積極參與OOC，並爭取我方參與方式的最佳安排；有關我方組團的相關事宜，目前仍然在持續籌備中，外交部將在適當時機向外界說明。

此外，傳出馬紹爾總統柯布亞（David Kabua）將於本月21日訪台，歐江安僅表示，我國持續推展與太平洋友邦的各項合作及交流，深化雙邊夥伴關係，同時也誠摯歡迎太平洋友邦元首來訪，增進彼此邦誼，外交部將適時對外說明。

歐洲司司長陳立國今表示，外交部、經濟部、科技部、教育部相關人員及所屬研究單位專家，預定3月中下旬前往斯洛伐克、捷克、立陶宛實地考察。

有關今年歐洲地區政要訪台相關規畫，陳立國指出，陸續收到駐歐各館處回報，許多政要、議員表達訪台興趣，且歐洲許多國家因疫情趨緩逐步鬆綁規範措施，所以未來若有進一步確認消息，外交部會在適當時機對外說明訪團情況。

另據了解，原定2月訪台的英國國會下議院外交委員會，當時因訪團成員有人確診而延後行程，現傳出可能安排於4月訪台。外交部表示，竭誠歡迎英國下議院外委會擇期來訪，目前尚有確切來台的訪問日期。

外交部 歐江安 帛琉

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