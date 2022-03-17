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長庚研究莫德納追加全劑量效果好 莊人祥：以半劑為主

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆謝承恩／台北即時報導
防疫醫師陳婉青（左起）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
防疫醫師陳婉青（左起）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

林口長庚醫院今發表國內首份新冠疫苗追加劑接種研究成果，發現莫德納追加劑若以全劑量接種，抗體生成最高。外界關心是否可要求打全劑量？指揮中心發言人莊人祥表示，ACIP專家建議以半劑為主，民眾無法要求打全劑量。

林口長庚自去年12月起，執行醫療照護人員施打兩劑AZ疫苗後，分別以莫德納、BNT、高端疫苗，進行第三劑追加接種臨床試驗。發現不論是使用莫德納、BNT、高端疫苗當追加劑，皆有效提升受試者體內抗體生成效果，也更能有效對抗Omicron變異株，其中體內抗體上升倍數以莫德納全劑量最高，達到47.7倍。

莊人祥表示，長庚研究的結論是無論打半劑量或全劑量的追加劑，都是接種玩兩劑後3至6個月要立刻接種，且顯著提升保護力。而目前根據ACIP建議，莫德納以以半劑量為主，民眾無法要求打全劑量。

而第27期預約率較之前低很多，北市也表示接獲通知1922疫苗預約平台將於3月底退場。而今天迎來本土三度「嘉玲」，外界關心簡訊實聯制是否也會一併退場？

指揮官陳時中表示，如果天天都加零、管制措施也沒變，實聯制就沒必要。但國內現在準備開放，相關工具準備好「有備無患」，而非讓原本基礎保護放掉，萬一有疫情起來就難以控制。

至於1922預約平台何時退場？陳時中表示，現在積極宣導「疫苗地圖」，指揮中心將評估何種平台對民眾較為方便，如果「1922預約平台」預約率低，就會轉到疫苗地圖。

但陳時中說，預約平台這個月還不會退場。

高端疫苗 莫德納 長庚

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