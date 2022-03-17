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露營區掠奪萬頃原保地流失 政院修法助原民捍衛土地

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
信義鄉望山部落原住民保留地過去曾遭承租人濫墾，陡坡樹木被剷除露出黃土，如同鬼剃頭。圖／南投縣農業局提供
信義鄉望山部落原住民保留地過去曾遭承租人濫墾，陡坡樹木被剷除露出黃土，如同鬼剃頭。圖／南投縣農業局提供

原住民土地遭大規模掠奪長年不斷，全台26萬公頃「原住民保留地」（原保地）更有1萬公頃遭「轉手」流失，成為溫泉區、露營區。現行制度卻明顯不足治本，行政院會今天通過「原住民族保留地管理利用條例」草案，並提高「原住民保留地開發管理辦法」法律位階，全案送立院審查；若通過，原住民將更有機會捍衛土地。

原保地來自日治時期剝奪原住民土地後，為保障原住民生計而設。依法只能轉賣給原住民，且須依照原本的農林用地使用規定。但多年來，許多原保地早已轉賣到非原住民手中，甚至開發成溫泉飯店、大型露營區，近年露營區亂象不斷，全台露營區也有6成5在原保地。

去年「報導者」調查報導曾揭露全台原保地以假人頭移轉給非原住民的一條龍手法。最高法院民事大法庭隨後作出重大裁定，非原住民以借名登記、簽訂買賣契約、設定地上權及所有權轉移行為，違反禁止規定，依民法規定應屬無效。

不過，大法庭的裁定只針對訴訟中或未來有訴訟的案例；對於既有且無任何主張的案例，也就是原住民透過人頭將原保地賣給非原住民、且雙方沒有爭議的案例，該裁定管不到，非原住民違法取得原保地的現況也仍然存在，甚至手法將可能更精緻。

法界人士認為，目前原保地規範法律位階明顯不足，由於非原住民使用民法契約買賣，雖然司法已經有所裁定，但若要完全杜絕原保地的流失，需要行政、立法部門介入，提高原保地規範法律位階，原住民才能在訴訟過程中捍衛自己的土地。

行政院會今天討論通過「原住民族保留地管理利用條例」草案，將送請立法院審議，並提升現行「原住民保留地開發管理辦法」至法律位階，讓原住民族保留地的法制與管理體系更健全完備，落實保障維護原住民族土地權益。

行政院長蘇貞昌表示，該條例將現行「原住民保留地開發管理辦法」提升至法律位階，規範原住民族土地回復、取得、處分、管理及利用等事項，具體落實「原住民族基本法」保障原住民族土地權利的精神。

草案包含原保地繼承應具原住民身份；無償取得國有原住民族保留地所有權後喪失原住民身分，應限期將土地移轉予原住民；原住民保留地不得設定地上權、典權、農育權或抵押權予非原住民相關事項；原住民使用之原住民族保留地、原住民保留地及其地上物，受限制使用致權益受損時，應予補償等。

原住民 露營區 行政院

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