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台灣少子化世界第一 兒福聯盟籲政院成立專責機構迎戰

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國內少子化問題嚴重，兒福聯盟上午號召朝野立委請命，盼行政院盡速成立少子化專責機關。兒福聯盟董事長、立法院秘書長林志嘉表示，兒童出生率低到已經非常危急的地步，沒有辦法再等，若政府再不用心處理，會變成國家災難。記者周志豪／攝影
國內少子化問題嚴重，兒福聯盟上午號召朝野立委請命，盼行政院盡速成立少子化專責機關。兒福聯盟董事長、立法院秘書長林志嘉表示，兒童出生率低到已經非常危急的地步，沒有辦法再等，若政府再不用心處理，會變成國家災難。記者周志豪／攝影

國內少子化問題嚴重，兒福聯盟上午號召朝野立委請命，盼行政院盡速成立少子化專責機關。兒福聯盟董事長、立法院秘書長林志嘉表示，兒童出生率低到已經非常危急的地步，沒有辦法再等，若政府再不用心處理，會變成國家災難。

林志嘉說，政府每年編大筆預算要振興生育率，但實際上卻是每況愈下，政策無效，未來一定要有一個專責機構處理，展現面對問題的決心；今天跨黨派立委一起強力要求，行政院再不做的話，兒福聯盟後續也許會有更大的動作。

國民黨立委蔣萬安則說，從2016年開始，國內新生兒人數逐年下滑，去年全年新生兒只有15萬3820人，就連美國中央情報局（CIA）都認為，去年全球總生育率最低的地方就在台灣，少子女化問題已是國安問題。

蔣萬安與民進黨立委羅美玲、民眾黨立委邱臣遠均認為，行政院應參考日本設立直屬內閣總理的兒童家庭廳，將政策從催生轉向培育以帶動出生率模式，以專責機構迎戰國內少子化問題，讓國內每年新生兒人數恢復至少20萬人左右水準。

時代力量立委王婉諭也說，日本有少子化對策基本法，台灣也應有專責機構，從經濟、勞動到文化層面，全面性大刀闊斧解決少子化問題。

少子化 兒福聯盟 蔣萬安 邱臣遠 羅美玲

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