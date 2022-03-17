藍委質疑2040農業淨零 農委會：今年估投入60億元經費

農委會主委陳吉仲評估，農業部門可透過2040年減排50%、增加1000萬公噸碳匯，提前在2040年達成淨零排放，國民黨立委曾銘宗要求提出具體經費評估，否則他不相信陳吉仲的保證；農委會表示，今年約有60億元經費用在相關措施，農業部門最有本錢的是具有碳匯，一定可在2040年達成淨零排放。

立法院經濟委員會今天邀請陳吉仲說明「農業淨零排放現況、展望以及達成農業部門負碳排之可能性評估」，曾銘宗表示，農委會宣稱可以提早在2040年達成淨零碳排，應該說清楚投入多少資源及具體政策，但現在根本還沒評估整體經費，「你敢保證我不敢聽」，還說陳吉仲過年前也保證不缺蛋，但是「我就買不到蛋」，陳吉仲當初還在臉書承認每天缺200萬顆蛋，「自己打臉自己」、「保證沒用」。

陳吉仲表示，農業部門不僅二氧化碳排放量很低，還具有森林、土壤等碳匯效益，依據現有預算並調整執行，例如低碳農機具補助，可以直接執行淨零碳排政策；至於農曆過年時雖然缺蛋，但農委會也透過調度讓民眾可以買得到雞蛋。不過，陳吉仲話還沒說完，就被曾銘宗趕下台。

農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達表示，農業部門最有本錢的地方就是碳匯，包括造林、土壤、有機質、生物碳等，這是其他部門沒有的優勢，因此一定可以在2040年達成淨零碳排，現在就已經有部分經費在執行相關計畫。

莊老達說，今年大約有60億元經費左右，但分散在各計畫，明年也會增加兩個中鋼科技研究計畫、總計4億元；至於明年經費已經有初步想法，很多工作都是延續性進行，但還沒編列出來，也要立法院同意才能確定。

農委會表示，2019年全國溫室氣體排放量為2.8億公噸，排放量最高為製造部門占比為51.37%，其次住商部門19.38%，農業部門僅占2.22%，將全面建立農業生產減排資訊、建立低碳生產模式，希望在2040年減少溫室氣體排放50%，並透過增加森林面積、提高國產材、強化土壤管理等措施，預估在2040年增加1000萬公噸的農業碳匯，可在2040年達到淨零排放。