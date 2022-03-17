疫情使除籍人口暴增 國民黨：蘇貞昌彈性處理承諾安在？

新冠肺炎疫情影響，讓旅外國人返台不易，長期下來連帶也讓在國內戶籍遭除籍，部分縣市年底市議員席次還恐因此減少。國民黨上午呼籲，民進黨政府應正視民眾因疫情難以返國後「被除籍」所造成的權益損失問題，從寬認定或修法補救。

黨籍立委李德維表示，目前已有近20萬旅外國人受到被除籍的影響，已經近全國人口1%，因屬非死亡人口，政府應保障他們的權利，國民黨立委也研議修法，將目前兩年不在籍就除籍規定，延長為4年。

黨文傳會副主委黃子哲則質疑，行政院長蘇貞昌曾承諾，若國人因疫情無法返國，確定「不可歸責」，考慮將2年限制延長為3年，如今承諾安在？

黨文傳會副主委王鴻薇指出，疫情發生前，全國年均除籍人數約4萬人，但疫情爆發後，2020年全年上升到6萬1973人，2021年更大幅增加到18萬3369人，超過過去年均3倍餘。

王鴻薇說，去年受疫情影響無法兩年內回到台灣而被除籍的18萬3369人中，六都中的台北5萬326人、新北4萬228人最多，但台中也有1萬8134人、高雄1萬7344人、桃園1萬5434人、台南9547人已是全國性問題。

王鴻薇表示，遭除籍國民受影響的權利包括所得稅、停止健保、房屋稅、地價稅及勞保等，甚至是投票權，蔡政府應思彌補。王說，戶籍法是針對一般、承平時期規定，碰到疫情應能轉彎。