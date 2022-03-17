婉拒大聯盟 北市砲中央：大巨蛋安全要把關 程序不卡關

大巨蛋卡關，台北市長柯文哲日前槓中央「不要你的態度是，上面的交代不要給你過....」，北市府今天再度砲打中央「這叫不尋常....」，副市長蔡炳坤今天也透露，正因大巨蛋持續卡關，導致很多世界級賽事無法安排，包括U23棒球賽原本想在大巨蛋開打，也有經紀公司代表美國職棒大聯盟洽詢，但因市府認為目前相關變數太多，都暫時婉拒對方。

目前大巨蛋工程進度，截至2月底已達到91.1%，遠雄原本規畫今年中開幕，卻因內政部營建署日前發文質疑市府立場反覆，為何過去堅持「避難層」設地面層，卻昨是今非？蔡炳坤今天表示，對於營建署質疑，其實北市府早在3月7日已就避難層認定疑義函覆營建署，營建署至今未回文，但卻發新聞稿質疑北市府。

蔡炳坤說，北市府希望大巨蛋「安全要把關，程序不卡關」，市府已經針對安全疑義部分，要求遠雄已做修正，包括5座下一層通往地面層樓梯，增設一小時防火的防火牆，另外在安全梯出口加設防火層，防火區畫增加為14區，現場新增8個逃生梯，並限制大巨蛋園區容留人數為5萬9833人。

蔡強調，遠雄修正後，北市府才同意將避難層從地面層改到B1，中間也經過七次都審、兩次環評，但如今營建署卻又跳針，發文詢問原本已經質疑過的問題，他認為這就是「不尋常」。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩也表示，大巨蛋在民國107年審查時，都發局建管處當時的確覺得，大巨蛋明明將避難層設定在地面，逃生設備有些不足，所以提出疑點，但針對這些疑點，北市府都有要求遠雄檢討，並做相關的變更設計，遠雄才將避難層設定在B1，北市府態度並沒有前後不一致，內政部也解釋過，避難層沒有一定要設在地面。

「市府基於安全嚴格要求大巨蛋，但中央不要意識形態作祟，為了反對而反對...」，陳世浩說，大巨蛋要三贏、還是三輸？尤其大巨蛋已經孵了十幾年，遠雄贏了沒？現實是死得很慘，因遠雄當年未按圖施工，輸了也活該倒楣；但對市民來說，市民贏了嗎？一直擺在那邊，對市民沒有好處；北市府贏了嗎？大巨蛋位於東區精華地段擺了十多年，市府也沒有贏。

陳世浩說，如果讓大巨蛋能三贏？若大巨蛋安全可確保，未來大巨蛋開始營運，不僅全體市民假日多了一個休閒娛樂去處，北市府的無圍牆博物館計畫，也能串連松菸信義、鐵道博物館、大巨蛋及國父紀念館，行程南北軸向文化廊帶，甚至也能串連東區頂好、統領商圈，讓東區繁榮。