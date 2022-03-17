朱立倫公開徵詢出任常委意願 趙少康：還是不要比較好

國民黨中央主導中常委選制改革，但因主席指定常委占比提高，反遭質疑黨中央擴權。中廣董事長趙少康呼籲取消主席指定常委，卻反遭主席朱立倫公開徵詢出任意願。趙上午受訪回應，「因為我做媒體，還是不要比較好，謝謝他的好意」。

對於朱立倫表示「要當螃蟹，選完以後再說」，趙少康表示，他是在幫朱，做壞人讓朱能推動改革，不是砲轟黨中央。趙說，昨天朱立倫邁出常委選制改革方案進一步值得肯定，也相信黨內、中常委裏面當然有很多阻力。

對於中常委選舉爭議，趙少康認為，「改革歸改革，除弊歸除弊」，黨中央對這次常委選舉賄選或參加換票聯盟的人，還是要處分，賄選甚至要法辦，不能讓這些人頭過身就過，否則這次若算了，黨中央就沒有威信。

考紀會今召開會議調查涉常委賄選與換票聯盟對象，昨天卻先發問券要中常委自清，再引發質疑。趙表示，這就好像去問小偷有沒有偷，他一定說他沒偷；去問中常委有沒有參加換票聯盟、賄選，他也不會承認他有，查辦不是發個調查自清。

趙少康說，一四聯盟、一二聯盟換票聯盟名單他都有，黨中央怎會沒有？必要時測謊，真要辦怎麼辦不了；要辦就辦到底，參與賄選與換票聯盟當選的都取消資格，不能只抓一、二個戰犯後就算了，否則對遵守黨規的落選人不公平。

對於常委選舉，趙少康再呼籲，取消主席指定常委、常委總席次降為15人，並比照黨主席選舉由黨員直選產生，再取消黨職分攤金制度，這樣作弊就不容易；至於人頭黨員問題，趙說，這在兩大黨都有，但他相信在整體黨員中仍占少數。

趙少康表示，這次金錢介入與黨公職分攤金有關，要選的人不見得都有錢，才讓很多人去包養黨代表，不是搞的風氣很壞；公職薪水一部份給黨應該，黨職沒有收入，一定要拿這麼多錢不合理，樂捐可以，不要把黨內選舉變成金錢遊戲。