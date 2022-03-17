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「對此表示不恥」外交部批北京迴避譴責侵略行為

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部歐洲司司長陳立國。記者張加／攝影
外交部歐洲司司長陳立國。記者張加／攝影

外交部歐洲司司長陳立國今指出，俄羅斯違反國際法入侵烏克蘭，中國政府一再迴避譴責侵略行為，外交部表示不恥。

中國大陸國務委員兼外長王毅與荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）15日通話，就當前烏克蘭局勢交換意見；據中國大陸外交部新聞稿轉述，胡克斯特拉說，「當前形勢下，各國都應尊重別國的主權和領土完整」，王毅則表示，「希望在中國台灣問題上也能言行一致，而不是搞雙重標準。」

陳立國今在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問王毅與胡克斯特拉相關發言，陳立國說，正當此刻俄羅斯違反國際法入侵烏克蘭之際，中國政府一再迴避譴責侵略行為，反而妄加議論要尊重各國主權與領土完整的空談，繼續將其「一中原則」強加在其他國家，外交部對此表示不恥。

陳立國表示，外交部再次呼籲中國做為聯合國安全理事會常任理事國，也應採取具體作為，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並配合國際社會的積極措施，以制止俄羅斯在烏克蘭的暴行。

陳立國重申，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，無論中國政府如何虛構其對台主張，都無法改變這個事實；全球理念相近民主國家都應該要了解民主台灣與威權中國互不隸屬，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民這樣的事實，在這個基礎上與台灣進行交流、合作。

外交部 烏克蘭 俄羅斯 王毅

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