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「不得反質詢」入法？政院：質詢不符事實不能沉默以對

聯合報 / 記者侯俐安／即時報導
國民黨立委蔣萬安（右）日前在立法院質詢停電議題，行政院長蘇貞昌（左）嘲諷國民黨承諾反攻大陸，到現在還沒反攻，是最不負責任的政府。圖／翻攝國會頻道
國民黨立委蔣萬安（右）日前在立法院質詢停電議題，行政院長蘇貞昌（左）嘲諷國民黨承諾反攻大陸，到現在還沒反攻，是最不負責任的政府。圖／翻攝國會頻道

國民黨立委蔣萬安上周質詢要求行政院長蘇貞昌承諾不跳電，遭蘇揆反質疑蔣家過去也承諾反攻大陸，引爆藍營怒火，也有立委提案要求將「不得反質詢」入法。對此，政院今天表示，要勇於為政策辯護，現在的運作並無礙。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時表示，行政院長、行政院官員對於在立法院總質詢或答詢，都會遵守立法院規範。他說，這次的議題，蘇揆已多次說明，他在立法院質詢過程中，就事論事、以禮相待，也希望問政要理性。

羅秉成表示，質詢過程中針鋒相對難免，乃至有些會尖酸刻薄也是難免的，但整個質詢過程中，有必要向立委及國人說明清楚，有些質詢內容與事實不合，甚至錯誤，也不能沉默以對。

羅秉成表示，要勇於為政策辯護，現在的運作並無礙，是否有改變的必要，要好好想想，在國會、院與院之間，對政策的共同討論，質詢過程的互動，要朝良性發展比較好。

行政院 立法院 羅秉成

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