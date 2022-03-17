聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／效能強大！基進攜手民間 贈百萬無人機援烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭，造成許多人民死傷。台灣基進今宣布與無人機廠商共同捐贈10台總價百萬元的無人機給烏克蘭。該無人機除最高時速可達90公里以上，還能運送小型醫療用品，將用於安防、人道救援、醫療等用途。
台灣基進秘書長王興煥指出，台灣和烏克蘭都是守護民主、對抗極權帝國，因此必須站在同一陣線，無人機是現代資訊化作戰中的利器，也有人道救援的實用性，但許多無人機都是中國生產，中國卻配合俄羅斯野心，關閉空拍機部分功能，威脅烏克蘭人生存，因此與XDynamics Taiwan智動航科捐贈10台無人機，確保產品不會受限、降級，更不會讓支配權與資訊落入外敵之手。
XDynamics Taiwan智動航科發言人Bert表示，智動航科是支持和平、反戰的台灣無人機公司，此捐贈的空拍機Evolve 2，可作安防或醫療運輸等用途，最高時速達90幾公里，讓烏克蘭民眾在需要人道救援的關鍵時刻，可獲得高畫質影像支援，必要時還可裝載小型醫療用品，無人機將於1、2天內從美國運至波蘭，提供烏克蘭支援。
國防安全研究院軍事戰略暨產業研究所所長蘇紫雲表示，無人載具發展史中，降低人員風險一直是重要目的，戰爭的人員救援、緊急藥物輸送、人道物資的補給等，都可讓科技與人性結合，台灣基於人道精神進行援助，相信能為歐洲戰場帶來一絲的良善力量，也相信科技的正當使用結合產業發展，將符合「數位經濟」的發展趨勢，凸顯台灣對區域和平的貢獻。
台灣基進桃園市桃園區市議員參選人藍士博表示，美中貿易戰以後，從5G基礎設施開始，以美國為首的自由世界將各項科技產品生產鍊一項一項移出中國，資安和國安就是其中最重要的考量因素，這次捐贈的空拍機硬體來自台灣、軟體來自美國，因為屏除中國因素的影響，安全性才能夠得到保證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言