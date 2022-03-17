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抖音、小紅書滲透應監控？政院：不是移掉App就結束

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

台灣年輕人愛用抖音（Tik Tok）、小紅書，有學者提醒台灣政府應所有監控，避免中國大陸資訊滲透。行政院發言人羅秉成表示，境外勢力滲透方式無所不在，網路無國界、防不慎防，此類App如何管制，NCC會統為評估，但這牽連得來不易的言論自由與法治，關鍵仍在強化數位公民意識。

針對年輕人愛用抖音、小紅書，在國、高中生的族群中，關注度與流量已超越臉書與Instagram，也有學者提醒台灣政府應留意資訊滲透並應監控。今天有媒體在行政院會後記者會詢問政院態度，以及上述App對年輕人影響，是否會進一步管制。

對此，羅秉成表示，台灣非常珍惜得來不易的言論自由，但網路的危害性內容，已經是愈來愈嚴重。他說，網路上的色情性內容，在上周剛通過網路數位性暴力四法。

他說，境外勢力滲透方法無所不在、無孔不入，透過網路是最便捷的方法，網路無國界、也防不慎防，需要提高警覺。

他強調，這些App如何管制或處理，會由NCC統為評估和審慎面對，但這與跟言論自由、法治有所關聯。他說，關鍵還是要自己強化數位公民的意識，畢竟網路上的危害內容，如假訊息、認知作戰等，會不斷演化和改變，「不是移掉哪個App就結束。」

羅秉成說，若沒辦法強化自己的免疫能力，層出不窮的亂象，不一定祭出法律就有效。長遠來說，要從教育體系讓國人了解媒體素養有多重要，政府近年也投入非常多資源，希望讓數位公民每人都能對危害性言論、操縱認知作戰，有足夠敏感性與警覺性。

羅秉成 行政院 小紅書 抖音

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