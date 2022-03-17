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挨罰都要捐 游錫堃政治獻金超額3倍…對象曝光
監察院昨公布最新一期廉政專刊，公布辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件，立法院長游錫堃也名列被裁罰的確定名單中。根據監院細部資料顯示，游錫堃2018年九合一選舉中，共捐獻了96萬元的政治獻金給25位不同候選人，對象多為以游為精神領袖的民進黨內派系「正國會」子弟兵。
根據政治獻金法第18條規定，個人對不同擬參選人每年捐贈總額，合計不得超過30萬元。游錫堃超額捐款達3倍之多，因此挨罰66萬元。
監院資訊顯示，游錫堃捐款分為四種價碼，縣市首長等級捐10萬元，分別有2018年參選台中市長的林佳龍、參選基隆市長的林右昌、參選花蓮縣長的劉曉玫等。
游錫堃捐5萬元的對象，包括宜蘭縣議員參選人陳福山、台北市議員參選人周柏雅、陳怡君。捐3萬元的對象，包括宜蘭市長參選人江聰淵、宜蘭縣議員參選人劉添梧、謝燦輝、桃園市議員參選人林俐玲、彭俊豪、高雄市議員參選人陳致中、新北市議員參選人林秀惠、林銘仁、許昭興、陳科名、陳啟能、彭佳芸，與台北市議員參選人林世宗等。
游錫堃捐2萬元的對象，包括屏東縣枋寮鄉鄉長參選人陳亞麟、宜蘭縣議員參選人吳福田、陳俊宇、彰化縣議員參選人楊妙月、桃園市議員參選人王淑惠、新北市議員參選人李坤城等人。
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