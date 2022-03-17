趙少康籲取消指定常委制 朱立倫：盼能指定他來提出建言

國民黨中常會昨通過黨中央主導的常委選舉改革案，但因「空白授權」主席的指定常委比例提高，挨批主席朱立倫變相擴權，中廣董事長趙少康更籲廢除指定制。朱今受訪說，「如果趙董有興趣，我希望指定他為中常委，好好一起來提出建言」。

朱立倫解釋，未來主席只是針對15位黨代表選任的中常委代表性不足部分，指定最高10名常委，希望愈貼近民意愈好，這是總體目標；而畢竟改革的事情要大家一起來，對任何改革有意見的都歡迎提出，但應團結一致對外。

但朱立倫也說，現在民進黨就希望國民黨每天內部紛擾，沒有時間搞選舉，「如果今天還要把炮口對內，年底還選什麼？要當螃蟹，選完以後再說」，現在全力團結一致，各地提名的問題才是關鍵重點。

國民黨中常委選舉賄選、換票爭議不斷，考紀會今將開會議處。但昨天卻傳出考紀會發給新任中常委與黨務一級主管「自清問券」，再引發爭議。國民黨主席朱立倫今受訪表示，相信考紀會會有積極作為，尊重所有的考紀委員。

朱立倫說，除弊的部分既然今天開考紀會，就尊重考紀會，希望秉持毋枉毋縱，讓大家看到國民黨改革除弊的決心。

只不過黨中央推動常委改革，盼多納入具民代身分者，但今天考紀會調查換票聯盟、買票對象中，有半數為現任立委。朱立倫說，未來制度還是希望公職越多、愈貼近民意，讓黨意與民意能夠站在一起最重要。

國民黨中常會昨天通過的中常委選舉黨章改革方案，選任中常委席次由29席減為15席；「空白授權」由主席指定中常委席次也由6至11人改為10人；改革後，主席指定常委比例，由原本最多廿九分之十一，提升為廿五分之十。

朱立倫說，國民黨需要不斷改革，昨天中常委經過充分討論、一致決議通過的常委選舉改革方案更是十幾年來最重要的一項重大改革，將來可以去除很多弊端，讓社會看到改革決心。