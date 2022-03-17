原民土海法4進4出 原民會主委：分流立法保障權利

立法院內政委員會今日審查鄭天財、廖國棟等立委提案的「原住民族土地及海域法」草案。原民會主委夷將‧拔路兒表示，原住民族土地議題涉及層面廣泛，很難以一部法律一次解決所有問題，因此採取務實的策略，以分流立法的方式，逐步落實保障原住民族土地權利。

原基法於2005年2月5日公布施行，按該法第20條第3項規定：「原住民族或原住民所有、使用之土地、海域，其回復、取得、處分、計畫、管理及利用等事項，另以法律定之。」。原民會於2006年擬妥初版原住民族土地及海域法草案（以下簡稱土海法），以單一專法規範原住民族土地回復、取得、處分、計畫、管理及利用事宜。

夷將‧拔路兒表示，自原基法公布後16年迄今，土海法4進4出大院審議，均因「屆期不續審」及「政黨輪替」等原因未獲實質討論。過去送行政院的土海法條文內容均為原則性及程序性之條文，完成立法後尚須制定14種相關子法。原住民族土地議題包山包海，顯示難以一部法律通盤解決各層面之問題，亦難以凝聚共識。

行政院2018年決議，請原民會研議將原住民族或原住民所有、使用之土地、海域，其回復、取得、處分、計畫、管理及利用等事項，以分流立法之方式處理。

夷將‧拔路兒表示，透過分流立法，於2018年修正山坡地保育利用條例第37條，刪除五年等待期，讓至少3萬名原住民取得原住民保留地所有權；2019年修正原住民保留地禁伐補償條例，擴大6萬5325公頃的適用範圍。至於針對原住民族土地之回復、取得、處分、計畫、管理及利用等事項，已研擬「原住民族保留地管理利用條例」草案，於今日列入行政院院會討論並審議通過， 回應原住民族土地權利主張。

夷將‧拔路兒指出，原住民族土地管理制度目前僅在法規命令層級，就完整保障原住民族土地權益、健全原住民族土地管理制度等面向而言，仍然無法完全回應原住民族要求回復原住民族土地權利之主張。而原民會研擬的「原住民族保留地管理利用條例」提升法律位階，持續推動土地權益立法。