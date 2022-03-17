柔道男童遭重摔致死 監院：重大違失糾正體育署、中市府

監察委員葉大華今天表示，發生在去年的台中男童上柔道課遭重摔致死案，經調查發現，台中市政府及教育部體育署涉有長期管理技擊運動訓練館不周、借用場館未善盡納管責任、相關證照管理亦相當鬆散，因此提案糾正台中市政府及教育部體育署，呼籲各界正視兒少安全運動環境及兒童人權。

台中市7歲黃姓男童去年4月21日上柔道課時，遭無照何姓教練及學長重摔27次，顱內出血住院治療70天，並在6月29日晚間不治。葉大華表示，台中市政府對於柔道課程內容、教練資格、學員名單、使用情形、安全措施如監視設備、緊急救護計畫及保險規畫等均未規範，顯見台中市政府長期缺乏實質安全評估及審查，未善盡政府監督作為。

葉大華指出，台中市政府任由無教練證照的何姓教練長期擔任訓練站教學者，讓黃童初學柔道僅2週，就經多次重摔，連柔道總會也指出，這絕非對初學柔道兒童的摔法。但中市政府事後，卻將該案簡化為學生自願參與校外運動，推諉責任予教練個人行為，免除政府對公有場館之監督權責，違失事實相當明確。

葉大華說，教育部體育署長期怠忽建立技擊運動訓練館設置申請及審查程序，導致坊間場館設置及管理無所依循；直至黃童事故後，才於去年6月訂定發布「技擊運動訓練館設置及輔導要點」。但截至今年2月，體育署彙整各地方政府納入輔導之訓練場館計485家，其中完成申請備查程序僅128家（26%），尚有357家（73.6%）未辦理，未納輔導之訓練館仍存黑數，無法落實保障權益初衷。

葉大華表示，在教練證照管理方面，教育部體育署雖於網站增列教練證照查詢系統，但實際上沒有證照者仍可進行教學，也不用被「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」規範，更與不適任教練退場機制無關，形成體育一線教學上之重大漏洞。

葉大華也呼籲，黃童傷害事故雖非屬公立教師及公共設施瑕疵對於學生身體及生命安全造成傷害，但案發場地為公有場館，參與者都是在校學生，可視為「學校事故」或「教育事故」，實應討論國賠空間。未來可參考柔道發源國日本的經驗，針對校園事故相關國家賠償事宜，研擬合乎公平正義之具體程序及標準，維護兒少運動安全環境。