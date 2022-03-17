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何志偉說打電動可殲敵 黃子哲：被拿掃把的蘇貞昌帶壞
民進黨立委何志偉在政論節目上表示，操作先進武器可以迅速訓練，就像台灣年輕人很會打電動一樣，3、5分鐘就上手，便可上戰場勇猛殲敵。國民黨文傳會副主委黃子哲說，依照何志偉很會打電動就很會打仗的神邏輯，那很會打屁的不就很會心戰喊話？很會打鐵的不就很會打造砲彈？很會打掃的不就很會掃雷？
黃子哲表示，高端疫苗免疫橋接已經夠扯，現在連尖端武器也來隨意橋接？打電動殺殺時間可以，當成技能上戰場殺敵人則千萬母湯。3、5分鐘能上手的電動，怎麼會是什麼複雜的電玩？況且電動百百款，是要懂麻將手遊的玩家，橋接哪部分的戰場技能？
黃子哲表示，台灣電競選手是很強，但與熟練操作高科技武器之間，仍有極大的差距。何志偉是民進黨內年輕世代不錯的政治人物，若是被行政院長蘇貞昌拿掃把抗敵的神話所帶壞，那就可惜了。
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