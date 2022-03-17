考紀會發問卷要中常委「自首」有無參加換票聯盟 遭諷誰會承認？

國民黨考紀會今天開會，根據這10天來所接獲的相關檢舉，通知中常委傅崐萁、王伯綸、范成連、沈智慧、呂學樟、沈慶光、鄭任宗、游家富等十多人出席說明。不過，考紀會上周發給中常委一份問卷，詢問是否耳聞、參加換票聯盟或買票，遭黨內諷刺「誰會承認？」

該問卷有5個提問，包括選前曾否耳聞或參與換票聯盟？耳聞或目睹換票聯盟之主導者或操盤手？直接或間接對黨代表行求、期約、交付金錢、財物或不正利益？如有煩請賜知內容及約估金額，及本人謹此確認並保證選舉過程中絕無任何直接或間接違反黨紀或競選公約之情事。

據了解，曾在換票聯盟名單裡的中常委，填寫該問卷時，答案皆填否，還確認自己無違反任何情事。有中常委諷刺，誰會自己承認買票？笑死人了，這種問卷顯示黨中央根本無心處理；也有中央委員說，換票名單就高達30位，大家都咬得很緊，一個人承認其他人都會被拖下水。

考紀會問卷文本：