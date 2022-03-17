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考紀會發問卷要中常委「自首」有無參加換票聯盟 遭諷誰會承認？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨考紀會主委李貴敏。圖／取自Udn TV直播畫面
國民黨考紀會主委李貴敏。圖／取自Udn TV直播畫面

國民黨考紀會今天開會，根據這10天來所接獲的相關檢舉，通知中常委傅崐萁、王伯綸、范成連、沈智慧、呂學樟、沈慶光、鄭任宗、游家富等十多人出席說明。不過，考紀會上周發給中常委一份問卷，詢問是否耳聞、參加換票聯盟或買票，遭黨內諷刺「誰會承認？」

該問卷有5個提問，包括選前曾否耳聞或參與換票聯盟？耳聞或目睹換票聯盟之主導者或操盤手？直接或間接對黨代表行求、期約、交付金錢、財物或不正利益？如有煩請賜知內容及約估金額，及本人謹此確認並保證選舉過程中絕無任何直接或間接違反黨紀或競選公約之情事。

據了解，曾在換票聯盟名單裡的中常委，填寫該問卷時，答案皆填否，還確認自己無違反任何情事。有中常委諷刺，誰會自己承認買票？笑死人了，這種問卷顯示黨中央根本無心處理；也有中央委員說，換票名單就高達30位，大家都咬得很緊，一個人承認其他人都會被拖下水。

考紀會問卷文本：

奉 主席昨(9)日於本黨第21届第1次中常會指示本會於兩週內完成本(21)届中常委選舉賄選爭議調查，逾期送檢調單位乙事，茲為還原事實真相並導正選風與本黨形象，敬請於中華民國111年3月16日前回復下列問卷：

01：選前曾否耳聞或參與顧問團或任何换票聯盟組織（以下分稱或統稱「換票聯盟」）？

A1：是□　否□

02：選前曾否耳聞或目睹换票聯盟之主導者或操盤手？

A2：是□　否□

03：曾否直接或间接對有投票資格者行求、期約、交付金錢、財物或其他不正利益？

A3：是□　否□

04：如有前一题情事時，煩請賜知內容及約估金額？

A4：□禮盒：NT$　□紅酒NT$　□現金NT$

□承擔或代繳職務捐／募款責任額／選舉作業費／黨費或其他費：NT$

□其他：NT$（內容:

05：本人謹此確認並保證選舉過程中絕無任何直接或間接違反黨紀或競選公約之情事

A5：未違反□　違反□

中央委員會考核紀律委員會

中華民國111年3月16日

本人—(親簽) 謹此確認上述回復正確無誤。

中常委 考紀會

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