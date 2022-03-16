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棄白投黃再一人 王薇君悄入時力任「行動時代」副召
繼台北市長柯文哲競選團隊工程師王景弘加入時代力量參選議員後，過去柯粉形象鮮明，曾擔任台北市政顧問的兒童權益促進協會創會理事長、76行者遺體美容修復團隊發言人王薇君，去年也悄悄加入時力，並於近期接任立委王婉諭、邱顯智創辦的「行動時代辦公室」的副召集人，棄白投黃再添一人。
王薇君的姪子王昊在2歲時遭虐死，家庭主婦的她，毅然站上法庭尋求公道，自此踏上兒童權益維護行動，被稱為「國民姑姑」，同時她也是「76行者」團隊核心人物，協助修復罹難者遺體，近年重大傷亡事故都可看見團隊及其協助的身影，而王也曾在柯文哲競選兩次台北市長時表態支持，除了是女性顧問團一員，也曾被延攬為台北市政顧問。
不過，2020總統大選期間，王薇君便發文批評柯文哲「無情無義、過河拆橋」，後來因不滿柯文哲上任後，幾乎未召集社福組的市政顧問開會，決定辭去職務，自此與柯文哲劃清界線。
王薇君受訪時表示，在王婉諭、邱顯智當選立委前，就因協助案件而認識兩人，對他們堅持理念、老實做事的印象深刻，近年又因推動「犯罪被害人保護法」修法持續互動，當去年初時力正值低潮時，受王婉諭持續努力、不放棄的精神感動，在其邀請下，決定入黨一同打拚。
「行動時代辦公室」去年11月成立，召集人為王婉諭，副召集人為邱顯智、王薇君，策略長為前時代力量智庫執行長李兆立，辦公室成員有6人，近期將舉辦「機智島民生活」活動，關注全民國防、居住、兒少、交通等議題。對於行動時代定位，王婉諭表示，除了倡議議題、推出論述，也會與黨中央合作，一同為年底大選努力，幫黨內參選人輔選。
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