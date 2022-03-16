【重磅快評】只見樹不見林 NCC的獨立、專業何在？

近日接連幾個與國家通訊傳播委員會（NCC）相關的事件，包括與中天新聞台的行政訴訟接連敗訴、無視鏡電視董事會內鬥等，都讓NCC顏面無光。NCC號稱是電信通訊和廣播電視等事業的最高主管及獨立機關，但種種事例，卻顯露其決策充滿著政治性，與其專業、中立形象背道而馳。

中天新聞台於2020年底遭NCC「關台」、不能在有線電視播出，主要是因中天播出的新聞多次遭檢舉違規。但檢視中天自2018年起被NCC的裁罰案，其中三分之二與政治相關，且多在爭訟中。

其中最具政治爭議的中天「三市長合體、天空出現鳳凰展翅雲朵」報導遭NCC開罰40萬元，但北院更一審認為NCC只擷取少數委員意見，處分恣意判斷而違法，改判中天勝訴；今日，中天前年報導黑衣人霸凌女學生新聞遭NCC裁罰40萬元，北院更一審認為NCC有程序瑕疵，又改判中天勝訴。「法院認證」處分恣意判斷、有程序瑕疵，對一個號稱獨立、專業的機關來說，可還有比這更難堪的指控？

相較於這幾年來NCC拿著放大鏡檢視中天，NCC對於鏡電視新聞台的「寬容」，又幾乎是另一個極端。鏡電視今年初取得執照後，短短兩個月董事長就換了兩次，改由導演楊雅喆閃電出任。還未開台播出即淪為高層內鬥絞肉機，新任董事長與當初申請成立理念、經營方針是否相符，能否順利增資等等問題，難道NCC竟不必過問？

更不要說，還傳出鏡電視兩派董事意見不合，原因疑與錢、權有關，以及兩派經營人馬各有友好的綠營派系。相較中天那些小打小鬧的新聞違規事件，明眼人都看得出哪個才更為「政治」；但面對立委的質疑，NCC主委陳耀祥卻說這是「公司治理範疇」。如此「獨立、專業」的判斷，相信人民自有公評。

民進黨2016年全面執政後，挾國會多數優勢，提名的NCC委員皆輕騎過關；對於違規、假新聞處理的「雙標」，國人歷歷在目，「東廠」之名也如影隨形。

如今再比較NCC對中天與鏡電視的處遇，更加凸顯民進黨執政下的NCC「只見樹而不見林」的政治打手格局，以及面對「自己人」爭權奪位的束手無策啊！