因沒蓋變電所才缺電？黃珊珊：蓋也要2029年才能供電

全台停電事件頻傳，台北市長柯文哲今天再度嗆蔡政府，「停電不是缺電，限電也不是缺電，請問蔡政府，你們缺電的定義是什麼？」現在台北市有21件發建照的大型建設無法核供，後面還有11件，這問題都要解決，現在台電卻怪變電所沒蓋，不要再口水戰，到底要怎麼解決，這才是老百姓要聽的。

對於台電最近新聞稿說，東區缺電是因沒蓋松湖、玉成變電所，黃珊珊今天也打臉台電，若要蓋這兩個變電所，規畫也是要到民國118年、國民120年才能供電，台北市現在的缺電，絕非跟玉成、松湖變電所有關，呼籲台電不需要迴避問題，不要將台北市缺電推給兩個變電所。

黃珊珊說，現在台北市的限電叫做「現在進行式」，包括東區門戶計畫及其他，已經有21處無法提供核供電力，有政府機關、捷運、民間投資BOT、公辦都更等，接下來台北市還有另外11件正在興建，還沒有送件用電計畫書。

黃珊珊說，包括蔡總統才剛出席開工典禮的「是方電訊」無法核供用電；還有捷運東機廠、大巨蛋等也無法核供，台電說不缺電，顯然對台北市的狀況不是很清楚。

黃珊珊提到，台電先前民國101年至105年，有提出兩處變電所的都市審議，北市府也多次協助都審程序，但每一次都是民意強烈抗議，尤其最近一次110年11月31日行善里舉辦的松湖變電所說明會，包括在地立委、議員、民眾都抱持反對，台電說有70場小型說明會，顯然溝通不足。

黃珊珊也要求，若台電要蓋變電所，請縮短興建及供電期程，不然要提出替代方案，照規畫民國118、120年才能加入電網，但目前看來，台電似乎並不是很著急，若著急應該積極與民眾溝通，至於變電所還沒有蓋之前，建議台電應該針對大型建設需要電力的替代方案，台北市的用電需求迫在眉睫，與這兩個變電所沒有關係，不要每天打口水戰。