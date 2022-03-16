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嗆陳時中「疫情死800多人」 黃珊珊：藍委比喻不妥當

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊今表示，「用福食來比喻不妥當，尤其這800多條人命....，這件事不應該做這樣的對比。」記者林麗玉／攝影
黃珊珊今表示，「用福食來比喻不妥當，尤其這800多條人命....，這件事不應該做這樣的對比。」記者林麗玉／攝影

立法院今天原定聯審福島五縣市食品解禁相關行政命令，國民黨團動員杯葛，立委鄭麗文也與衛福部長陳時中爆發激烈爭執，鄭麗文嗆「去年疫情都死了800多人，今年還要開放福食？」陳時中動怒嗆「麥牽拖」。由於陳時中參選北市長呼聲高，媒體也問北市副市長黃珊珊此事看法，黃珊珊今表示，「用福食來比喻不妥當，尤其這800多條人命....，這件事不應該做這樣的對比。」

黃珊珊說，疫情的800多條人命，是台灣人民共同沈重的記憶，陳時中也不願意，用福食來比喻並不妥當，福食應該做好，不犧牲人民權益，就是源頭管理、清楚標示，讓市民知道，買到什麼樣的食物，只要符合安全標準，不會有致命的問題，立委的比喻，不是妥當的比喻。

陳時中 黃珊珊 疫情

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