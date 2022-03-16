羅雅美回鍋華航資深副總 藍委諷：有關係就沒有關係

國安私菸案，華航涉案人員包含資深副總羅雅美、前副總邱彰信等。其中，羅雅美降調為董事長特別助理，時隔2年風波過後，華航公布，羅雅美回任資深副總，引發議論。國民黨立委賴士葆今天暗酸，朝中有人，就是升官發財的保證，有關係就沒有關係，什麼都好說，司法也不例外。

賴士葆指出，蔡英文總統說過「升官發財請走別路」，實務面，全台灣的人都知道，靠近蔡英文就是升官發財的終南捷徑。總統專機涉案人員一審合議庭宣判國安人員、華航人員基層都判有罪，華航高層、國安特勤將官、總統府人員都毫髮無傷，很多還步步高升。

賴士葆表示，被蔡英文稱為小美的羅雅美，從資深副總被降調為董事長特助，交通部長王國材說羅雅美當時是個領隊，不涉私菸問題，所以避避風頭後，昨日又回任資深副總。

賴士葆質疑，如果不涉私菸是衡量標準，為何總統府警衛室前主任陳敏華因私菸案被記大過，卻在幾個月後晉升少將，尤其他對法庭謊稱未參與私菸採購，後來北檢查出他參與採購菸品50條，北檢竟還優渥給予緩起訴機會，為特定人士網開一面，司法是正義的最後防線，變成一個笑話。

賴士葆說，私菸案爆發的時候，華膳空廚董事長葉菊蘭強調她什麼都不知情，不管知不知情，調查結果沒事就是沒事，還是繼續擔任董事長。當時前總統陳水扁說總統府秘書長陳菊應該辭職負責，秘書長綜理總統府事務，並指揮監督所屬職員，調查結果陳菊不必負責，後來還高升監察院院長。結論是，朝中有人，就是升官發財的保證，有關係就沒有關係，什麼都好說，司法也不例外。