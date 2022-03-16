宴陸企被抹紅？柯文哲嗆：都有會議紀錄坦蕩蕩

台北市長柯文哲日前宴請大陸企業，引發議員質疑，花公帑卻規避監督，不願提供名單，但宴客名單前幾天已外流。對於外界質疑聲浪，柯文哲今反嗆，過程中，派人去偷拍照片，然後媒體打個幾天，晚上政論節目名嘴一條龍罵；他質疑，「有些議員非常強調個資，每天將個資掛嘴上，怎麼奇怪，遇到大陸來的，個資就不重要了」。

柯文哲說，他的個性就是公開透明，坦蕩蕩幫忙企業解決問題，也還有會議記錄。「不要為了打柯文哲抹紅它(大陸企業)，那乾脆大陸通通不准來台灣居住，不准來台灣投資，那就好了」。

柯文哲今天說，台北市一個國際化城市，北市府要提供外商良好投資服務，還有政府不可以是「不可預測的風險」，所以不管對美商、歐商、日商等，市府都抱個服務團隊精神，他上任時，國外投資企業比例約50%，現在已經達到70%。

柯說，台北市過去5年，有4年是全台灣的招商王，除了民國109年金額較少，不過件數最多，從他上任到現在，民間投資件數達100件、投資金額也有2204億元，對他來說，對企業都是一視同仁，不管是美商、歐商、陸商都是公平待遇。他還是平常心，這些企業都是投審會進來的，也是合法公司，也雇用台灣合法員工，也有繳稅，「若要把它當做匪諜，那就不要讓它進來」。

媒體也問柯文哲，與陸企餐會是否是蔡練生牽線？柯文哲說，工總內部爭議，內部怎麼吵架，他不知道也沒有介入，不過對他來說，人家說要給美商、歐商、日商同樣待遇，他就做了，沒有想太多，不要搞意識形態，搞得無限上綱，對國家沒有好處。還有一點，千萬不要讓人家覺得有雙標黨，遇到日商要個資保護法，遇到大陸的就不用？

北市副市長蔡炳坤也表示，台北市對於在台投資的外國企業，都是關懷、以禮相待，不管歐商、美商、日商、陸企，只要是合法申請到台灣投資的外資企業，都會有相關的會談及餐敘，這是正常情況。

蔡炳坤今也說明餐會安排過程，是因市府大陸小組去年召開第一次會議，有委員提到，陸資企業在台投資約一千多家，多集中在台北市，建議柯市長可以加強聯繫，建立友善投資環境，去年12月第二次座談會議，有委員提議找個時間喝春酒，所以今年2月24日才與陸企餐會，北市府對於外資企業都是一致標準，沒有差別待遇，都秉持公開透明，也都有登載備查。