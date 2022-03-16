「時代革命」紀錄片 台中場148名額今起免費預約

時代力量台中市黨部後天在台中市豐原in89影城舉辦的「時代革命」包場活動秒殺，今天再開放148位名額，25日於台中文心秀泰影城欣賞「時代革命」紀錄片，民眾年滿12歲即可線上報名：https://forms.gle/ViS4Ny4twzjkbtW17。

時代力量台中市黨部主委洪錦鈺表示，香港雨傘革命反送中，最後雖然失敗，香港現在的下場就是未來台灣的借鏡，她呼籲不要對中國、對一國兩制有任何的幻想，台灣人民要自己捍衛台灣的主權與民主自由，希望藉由「時代革命」紀錄片喚起民眾重視。

時代力量表示，時力台中黨部包場活動第二彈，3月25日晚間6點半，「時代革命」紀錄片將在台中文心秀泰(台中市南屯區文心南路289號7樓8樓)登場，限148位民眾入場，邀請民眾透過大銀幕，見證香港這段抗爭運動的始末，用行動力挺香港。

報名連結：https://forms.gle/ViS4Ny4twzjkbtW17，3月23日前會寄送報名成功信件，收到信者才算報名成功，若有報名觀影者臨時無法參與，請提前通知主辦團隊，以利將票券讓給其他有需求的人。