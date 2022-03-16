所得異常增加沒說明 竹市議員李妍慧遭罰300萬

監察院最新一期廉政專刊今天發布，公布財產申報以及監院辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件。其中，民進黨籍新竹市議員李妍慧經監院複查發現，所得異常增加1倍以上，由於李未為說明，裁罰300萬元。李妍慧今天下午說明，此為丈夫公司入帳時間差，導致會計申報時所造成的疏失，自己願意遵守相關法規，「坦然受罰」。

廉政專刊今天指出，監察院查復李妍慧財產發現，李妍慧與配偶及未成年子女2017年12月28日財產相較前一年2016年所得總額多了1倍以上，涉有異常增加情事。經核受李妍慧所述理由，李未對部分增加財產來源為說明，應認定為無正當理由未為說明，去年6月10日處分、同年7月15日確定裁罰300萬元。

李妍慧說，這次的裁罰主要是因為她先生的公司入帳時間差，導致會計申報時所造成的疏失。經過監察院糾正未遵守公職人員財產申報相關規定，據以裁罰，對此她願意遵守相關法規，坦然受罰。