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選任中常委大改革 朱立倫回應民意直接砍半

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

為杜絕買票、換票惡質選風，國民黨中常會修訂黨章，讓選任中常委直接砍半，從29為減到15位，為中常委史上最大改革案。國民黨內人士表示，這次改革阻力大，黨中央一一和每一個中常委溝通，強調民意壓力大，攸關黨的形象，也會影響到2022選情，累積數十年的沉痾必須大刀闊斧。

黨內人士表示，各界對於國民黨的改革都有很高的期望，但改革的過程中遇到極大的反彈力道，尤其是中常會體制的變革，結構性因素由來已久，各系統阻力相當大。

不過，該人士提及，黨主席朱立倫此次展現強勢領導魄力，強烈的決心，主導通過有史以來最大幅度改革方案，直球對決所有阻力。該人士強調，唯有改革才能強化與健全國民黨的體質，更唯有展現實際的改革行動，才能真正回應民意的期待。

國民黨 中常委 中常會

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