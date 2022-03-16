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動物害停電？柯文哲嗆：多講多給人笑

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天要蔡政府，誠懇面對用電問題，解決掉就好，「多講多給人笑(台語)」。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天要蔡政府，誠懇面對用電問題，解決掉就好，「多講多給人笑(台語)」。記者林麗玉／攝影

高雄大社、燕巢約2000戶昨天無預警停電，查明原因發現禍首是鳥襲，經濟部長王美花說，不僅鳥，有時候鄉下地方還有猴子、蛇、松鼠等，網友熱議，「怎麼停電都是動物問題」，還有網友酸，「下次停電可能是蜘蛛結網造成短路」。台北市柯文哲今天也嗆，誠懇面對問題，解決掉就好，「講這些都沒有用，多講多給人笑(台語)」。

柯文哲也再嗆蔡政府，很多問題形成不是只有一天，卻天天將責任推給變電所。柯說，變電所是一天可以蓋得完？這是幾年前就知道有問題，他也查過，小英上台前五年，松湖變電所、玉成變電所都沒有來申請，前面五年都不處理，現在才說是因為變電所怎麼樣，但上任前五年，變電所是完全沒來申請。

對於停電扯動物？柯文哲說，中央就是誠懇面對用電問題，「講這些都沒有用，多講多給人笑」。對他台北市長來說，台北市現在就有21個案子卡在那裡，建照都發下去，卻說沒有電，後面還有其他很多案子，到底要怎麼解決？

停電 柯文哲 北市

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