動物害停電？柯文哲嗆：多講多給人笑

柯文哲也再嗆蔡政府，很多問題形成不是只有一天，卻天天將責任推給變電所。柯說，變電所是一天可以蓋得完？這是幾年前就知道有問題，他也查過，小英上台前五年，松湖變電所、玉成變電所都沒有來申請，前面五年都不處理，現在才說是因為變電所怎麼樣，但上任前五年，變電所是完全沒來申請。

對於停電扯動物？柯文哲說，中央就是誠懇面對用電問題，「講這些都沒有用，多講多給人笑」。對他台北市長來說，台北市現在就有21個案子卡在那裡，建照都發下去，卻說沒有電，後面還有其他很多案子，到底要怎麼解決？