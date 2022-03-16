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羅智強提出消防＋政策建議 市府：提出內容都有在做

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
羅智強提出消防＋政策建議，桃市府回應市府對消防安全高度重視，都有在做。記者翁唯真／攝影
羅智強提出消防＋政策建議，桃市府回應市府對消防安全高度重視，都有在做。記者翁唯真／攝影

台北市議員羅智強已展開1000公里傾聽桃園之旅，今天上午於楊梅區仁美國中外提出他「桃園＋」的第一個政策建議「桃園消安＋：打破消安結構死角」，提出這4起打火問責政府、廠商及體系的建議，桃市府新聞處也回應表示，市府對消防安全高度重視，在救災跟空汙處理都有在第一時間處理。

新聞處表示，桃園工廠高達1萬2000家，在公共安全及消防安全檢查，市府各單位均高度重視，建立起制度化檢查項目及頻率，確實做好防災、減災及救災整備，但每一場火災，都必須檢討是否還有防災或是救災的弱點，倉儲物流業的體檢是必要的。

新聞處指出，羅智強對於桃園比較陌生，但他所提出的建議，也是目前桃園在落實的防災政策。7年來，消防局持續提升救災防災能力，火災發生件數逐年下降，從2019年的1600件，至去年僅有966件，是六都最低。

至於火災產生的空汙問題，新聞處強調，環保局在第一時間監控，並針對周邊20公里區域擴大監測，即時發佈空汙警報提醒民眾，並依照環保法規重罰。

新聞處表示，鄭文燦在重大災害發生時都會立即指揮調度，多次到現場了解進度。並要求單位組成「大型倉儲防災輔導專案小組」，做全面防災總體檢，包括建築設計、防災規劃、分倉分流、防火區隔、救災演練等各方面，並要求業者以更高標準進行防災準備。

新聞處說，救災、防災是政府常態任務，不是選舉的短期口號。嘉里大榮物流中心火災時成功運用美洲豹救災，此次美福倉儲特殊結構，必須借用重機具大鋼牙才能卸除牆面版，完成排煙降溫工作，才能將建築物內部的火場清理，這些都是不斷累積經驗才能完成。

桃園 火災 羅智強

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