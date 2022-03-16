聽取國防院報告 蔡英文：將來軍民兩用是必然趨勢

俄烏開戰引發全球動盪，民進黨中常會今天邀請國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲以「台灣是安全的總合」為題進行專案報告。民進黨主席蔡英文在聽取報告後指出，將來軍民兩用是必然的趨勢，軍方的這些資源，民間可以使用，民間的這些資源，在非常時期還可以動員，「這確實是我們要做的功課，這件事情非常重要。」

今天報告從俄烏情勢談起，分析在新印太戰略之下，台灣重要性的提昇，還有台灣的不對稱優勢與強健力，並提及強化教召，整合全民總力的重要性。此外，蘇紫雲也整理台灣具高度潛力之軍民市場產值預估，並舉其他國家的案例指出，國防預算的投資，可以帶動其他相關產業的加乘效益，促進經濟。

蔡英文表示，今天的報告，是有系統地將台灣的資源，包括產業的資源，做了一個總整，然後可以運用在我國整體的國防上，她覺得是一個很好的研究，希望後續可以更進一步把台灣現有的產業、民間或政府的這些科技或是資源，能夠整合在軍事用途上。

蔡英文說，將來軍民兩用是必然的趨勢，軍方的這些資源，民間可以使用，民間的這些資源，在非常時期還可以動員，這確實是我國要做的功課，這件事情非常重要，還要請蘇紫雲持續協助國軍，「把現在所有國內可以動員的資源，在非常時期裡面，對國家整體韌性有幫助的，可以持續來檢討。」

蔡英文說，傳統上講的「資源」，是有多少存糧、多少存油等，不過，從產業的量能來看資源、有沒有作戰的量能，她覺得這是非常重要的事情，所以也希望國防所能夠繼續努力。

蔡英文說，近幾年來，國防院也表現得不錯，入選美國賓州大學「全球智庫指數報告」最佳新興智庫名單。期待國防院繼續努力，做得越大越好，培養越多的人才，「讓我們整體的戰力，可以有效使用我們國家整體的資源，讓戰力維持。」