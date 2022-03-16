大火頻傳！北市議員羅智強問責 桃園市府回應了

國民黨台北市議員羅智強近日在桃園千里行腳，關於最近火災頻傳，今就政府、廠商及消防系統提出看法，指桃園市政府是不是在稽查方有沒看到的死角，且認為相關罰則也有重新盤點必要；對此，桃園市新聞處長詹賀舜表示羅提出的建議是桃園在落實的防災政策，去年火災966件也是六都最低。

詹賀舜表示，桃園工廠多達1萬2千間，市府高度重視公共安全及消防安檢，雖有建立制度化的檢查項目，但每場火災都有檢討是否還有防、救災弱點的必要，這也是為什麼倉儲物流業有必要體檢。

詹賀舜也說，羅智強對桃園比較陌生，所提出的建議是桃園在落實的防災政策，過去7年人力及設備持續提升，去年火災已下降到三位數，六都最低。關於空污問題，環保局也第一時間進行監控，並即時發布警報提醒民眾，關於汙染，也會依環保法規重罰。

他指出，市長鄭文燦在重大災害發生時都會立即指揮調度，也多次到現場了解進度，成立「大型倉儲防災輔導專案小組」就是為了全面防災總體檢，也會要求業者提高防災準備。

詹也強調，救災、防災是政府常態任務，不是選舉的短期口號。此次美福倉儲特殊結構，必須借用重機具大鋼牙才能卸除牆面版，完成排煙降溫工作，進而座火場清理，這些都是不斷累積經驗才能完成。