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為何上午立院動怒？陳時中：核食提800人死亡扯太遠了

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導
陳時中表示，他認為800多人死亡要跟核食扯在一起，扯太遠了。圖／指揮中心提供
陳時中表示，他認為800多人死亡要跟核食扯在一起，扯太遠了。圖／指揮中心提供

立法院衛環委員會聯席會今針對日本福食解禁的相關法案進行審議，但尚未開議就爆出火花，國民黨立委鄭麗文突然提到疫情死亡800多條人命，讓衛福部長陳時中一時動怒，和對方吵到面紅耳赤。下午他主持疫情記者會時再被問及此事，陳時中表示，「我只是認為800多人死亡要跟核食扯在一起，說實在是扯太遠了」。

陳時中表示，上午會場有點混亂，立法院也是很尊嚴的地方，大家都要互相尊重。針對疫情不論是指揮中心、地方政府和醫護機構，大家都是「沒暝沒日在拚」，如果結果很差這很難評判，但現在和世界幾百萬人死亡，以及周遭的日本、韓國、香港等也都是重災區相比，「我不是說人死在疫情是應該，都是惋惜，但和其他國家比大家都已經盡力了」。

至於上午原本立院要審查日本福食解禁相關法案，但經國民黨要求「先公聽、再審查」並霸佔主席台近30分鐘後，朝野協商休會，並將於下周舉行公聽會後再審。

這是否代表福島五縣市食品將先暫緩進口，或是會將公聽會意見納入管理方式？陳時中表示，要看立院決議情況。

疫情 陳時中 日本

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