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立委指中正紀念堂「台灣人的疤」文化部有完整方案

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
孫文學校1月在中正紀念堂發起「牽手護中正」活動，與支持者一同抗議促轉會要將先總統蔣中正銅像從中正紀念堂移除的計畫。記者余承翰／攝影
孫文學校1月在中正紀念堂發起「牽手護中正」活動，與支持者一同抗議促轉會要將先總統蔣中正銅像從中正紀念堂移除的計畫。記者余承翰／攝影

促轉會5月完成階段性任務，文化部將接手轉型正義「不義遺址」的保存。文化部長李永得今赴立院進行業務報告，表示將配合行政院後續的規劃統籌，接辦轉型正義「不義遺址」的保存、維護與強化人權教育推廣等業務，並與各機關或地方政府通力合作。立委林宜瑾要求，文化部要在促轉會退場後，三個月內提出轉型正義的工作時間軸、每年提出進度報告。李永得同意並表示，文化部「有完整的方案」，但必須一步步推動，將盡速協同相關單位擬定方案，逐步推動。

林宜瑾指出，中正紀念堂是崇拜獨裁者的殿堂，「有如台灣人心中的一道疤」，文化部身為中正紀念堂的主管機關，必須承接轉型正義「不義遺址」的保存與研究政治檔案。她表示，蔡英文總統昨天在國際大屠殺紀念活動中表示將提升層級，使轉型正義成為最高政府機關的優先要務，要求文化部在促轉會退場後，三個月內提出轉型正義的工作時間軸、每年提出進度報告。

李永得表示，中正紀念堂涉及相關法律和促轉會權責。蔡英文總統已於今年二二八紀念活動明確表示，「一個民主國家不應該以威權形式紀念卸任總統」，文化部會以這句話為主軸、依據優先順序，訂定實施方案、一步步推動。他表示，文化部「有完整的方案」，但必須一步步推動，將盡速協同相關單位擬定方案，逐步推動。

文化部 轉型正義 促轉會

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