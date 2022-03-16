立委指中正紀念堂「台灣人的疤」文化部有完整方案

促轉會5月完成階段性任務，文化部將接手轉型正義「不義遺址」的保存。文化部長李永得今赴立院進行業務報告，表示將配合行政院後續的規劃統籌，接辦轉型正義「不義遺址」的保存、維護與強化人權教育推廣等業務，並與各機關或地方政府通力合作。立委林宜瑾要求，文化部要在促轉會退場後，三個月內提出轉型正義的工作時間軸、每年提出進度報告。李永得同意並表示，文化部「有完整的方案」，但必須一步步推動，將盡速協同相關單位擬定方案，逐步推動。

林宜瑾指出，中正紀念堂是崇拜獨裁者的殿堂，「有如台灣人心中的一道疤」，文化部身為中正紀念堂的主管機關，必須承接轉型正義「不義遺址」的保存與研究政治檔案。她表示，蔡英文總統昨天在國際大屠殺紀念活動中表示將提升層級，使轉型正義成為最高政府機關的優先要務，要求文化部在促轉會退場後，三個月內提出轉型正義的工作時間軸、每年提出進度報告。

李永得表示，中正紀念堂涉及相關法律和促轉會權責。蔡英文總統已於今年二二八紀念活動明確表示，「一個民主國家不應該以威權形式紀念卸任總統」，文化部會以這句話為主軸、依據優先順序，訂定實施方案、一步步推動。他表示，文化部「有完整的方案」，但必須一步步推動，將盡速協同相關單位擬定方案，逐步推動。