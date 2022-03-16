農地違法超商數百家 時力再爆知名超商門市占用國有地

台灣連鎖超商將近1萬2千家，不過時代力量立委陳椒華日前舉行記者會指出，全台有超過數百家超商違法在農地興建營業，她今再舉行記者會爆料，台中、彰化、台南有151間農地超商，其中11家知名超商門市更佔用國有地，政府機關應盡速裁處，並勒令不法門市限期騰空返還土地，追究竊占國土責任。

陳椒華指出，11家門市占用面積為50至284平方公尺，彰化7家，台中和台南各2家；其中，以萊爾富6家門市最多，全家3家、7-11則是2家，占用面積最大為台南佳里的萊爾富奇佳店。她批評，知名超商放任門市竊佔國土、違法在農地上營業，是非常糟糕的示範，「難道大公司連最基本的守法都做不到嗎？」

陳椒華指出，日前質詢農委會農地超商問題時，主委陳吉仲答詢表示2016年520之後農地上非農業容許的設施，包括超商都應立刻斷水斷電，經濟部和地方政府應鐵腕執法，她也呼籲，政府單位應對行為人及總公司提起竊佔國土告訴，地方政府應盡速依法裁處，經濟部商業司應撤銷違法門市之公司登記，超商總公司新設門市應自審土地使用是否合法。

時代力量彰化員林區主任鄭宇焱表示，新建成的農地超商恣意妄為的蓋在寶貴的農地上，讓人不禁想問「政府宣示要保護農地的決心在哪？是否刻意放水？」時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節表示，違法使用農地，除了加速農地的流失，傷害環境、危及台灣糧食安全，更是對合法業者的不公平競爭；陳椒華台南服務處主任李冠霖表示，從農地工廠到農地超商，足見政府執法的力道並不夠強力，業者才會有恃無恐鑽漏洞。

國有財產署中區分署長趙子賢回應，11家占用國有地的超商門市，大部分坐落在私人土地，一小部分使用到國有地，但有使用到就要處理，已發文請管理機關查處，並限期在4月底前騰空，若期限到未騰空或申請合法使用，會訴請法院拆屋還地。