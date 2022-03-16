推文害駐俄代表被俄方「叫去訓斥」？吳釗燮：意見交換

民眾黨立委邱臣遠質詢，我駐俄代表曾因外交部長吳釗燮所發布針對俄羅斯的推文，而被當地官方「叫去訓斥」；吳釗燮表示，只是意見交換而已，並未提到其推文。

立法院外交國防委員會今邀請吳釗燮報告業務概況，並備質詢。邱臣遠表示，吳釗燮在上月26日透過外交部推特推文後，自己收到陳情，指我駐俄代表耿中庸因此被俄羅斯官方叫去訓斥。

吳釗燮回應，我駐俄羅斯代表處與俄羅斯相關單位見面是經常性的事情，這只是意見交換而已，完全沒有提到他的推文。

吳釗燮並說，相信俄羅斯相關單位也非常清楚，台灣只是對俄羅斯展開譴責的國家之一，並沒有超出其它國家的譴責範圍。