涉賄、妨害投票政黨連坐罰1.6億 國民黨154件最多

立法院內政委員會今邀請中選會主委李進勇列席備詢。根據中選會報告指出，從2012年起，截至2月17日，候選人違反「公職人員選舉罷免法」行賄罪、妨害他人競選等，共對5個政黨連坐裁罰193件，其中國民黨154件、遭罰1億2621萬元居冠，民進黨遭罰34件、2970萬元。

根據中選會書面報告，從2012年4月3日起，按季將候選人資料電子檔及所涉罪名，函請法務部將符合要件的確定判決案號函送中選會，中選會據以檢索下載確定判決書後，再轉知所屬選委會辦理後續連坐裁罰。

中選會指出，截至今年2月17日止，總計裁罰193件，包括對投票權人行賄罪144件、虛偽遷徙戶籍以妨害投票結果正確罪46件、對具候選人資格者交付賄賂2件、妨害他人競選1件。

報告指出，從2012年起截至2月17日，候選人違反公職人員選舉罷免法行賄罪、妨害他人競選等，共對5個政黨連坐裁罰193件。國民黨遭連坐裁罰154件、裁罰金額1億2621萬5000元；民進黨遭罰34件、2970萬元；親民黨3件、410萬元；大道慈悲濟世黨1件、50萬元；無黨團結聯盟1件、115萬元。