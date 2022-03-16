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財產申報／顧立雄夫婦擁1.38億房地產 另有百萬名錶

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國安會秘書長顧立雄(右)與經濟部長王美花(左)夫婦擁1.38億房地產。本報資料照片
國安會秘書長顧立雄(右)與經濟部長王美花(左)夫婦擁1.38億房地產。本報資料照片

監察院今天公布最新一期廉政專刊。國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花夫婦，合併申報有總價額1.38億元的土地與建物、1248萬餘元的存款，另繳了約1822萬元的保險費，存款1248萬餘元。

根據監察院公布資料指出，顧立雄與王美花申報有位在台北市北投區文林段三小段的土地與建物，於2017年登記，取得價額達1.38億元。兩人共申報1248萬4017元存款、252萬8059元有價證券，當中包含折合2萬4780元的「太平洋電線電纜」非國內上市股票、250萬3279元的基金受益憑證。

保險方面，夫妻兩人累計已繳的保險費折合1821萬8701元。另外，顧立雄申報有87萬8555元債務，和99萬元債權，為一名李姓朋友於2005年向他借貸。另有珠寶、骨董、字畫及其他具有相當價值的財產，包括一只110萬元手錶在內，共576萬元。

顧立雄夫婦此次財產申報日是2021年11月1日，比較兩人去年的財產申報資料，存款增加約164萬餘元、基金受益憑證增加了約23萬元。

顧立雄 保險 王美花

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