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桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

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影／303大停電 民眾黨籲政府檢討能源政策

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委張其祿（左起）、邱臣遠、蔡壁如及高虹安今舉行記者會，呼籲民進黨全面檢討能源政策，確保穩定供電。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委張其祿（左起）、邱臣遠、蔡壁如及高虹安今舉行記者會，呼籲民進黨全面檢討能源政策，確保穩定供電。記者潘俊宏／攝影

美國前國務卿龐培歐來台遇上303大停電，更讓深受停電之苦的民眾、產業哀嚎，民眾黨立委邱臣遠、張其祿、高虹安及蔡壁如今舉行記者會，呼籲民進黨全面檢討能源政策，確保穩定供電。

蔡壁如表示，民進黨的能源政策只排到2025年，能源配比有再生能源、燃氣、燃煤等，尤其是再生能源占比45%能否達標有待關注，這是供電端，但政府長期忽略節能減碳機制與貢獻，國際能源署（IEA）永續發展情境下的淨零路徑，節能就貢獻37%。

蔡批評，經濟部現在的邏輯是「供電不足是因為經濟太好」，政府一邊吹噓經濟好，一邊又把穩定供電責任推給台商，這很不負責任。

高虹安表示，我們產業很多是全球供應鏈的一環，很需要穩定供電才能如期出貨，這是對客戶的承諾。台電每年雖然花了百億元投資電網，但電網還是一樣脆弱，台電不應頭痛醫頭，腳痛醫腳的表面工程。

民進黨 再生能源

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