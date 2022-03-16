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綠委諷蔣萬安成黨寶 藍營禁反質詢為救「萬安危機」
行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安在質詢時對槓，民進黨立委林楚茵今天透露，「國民黨團來救駕，修改立院內規禁反質詢！」立院質詢是立委最基本的工作，在質詢台上立委與官員的詢答就如同「擂台」，一來一回，相互過招，悲慘的是，蔣萬安在質詢台上無法順利得分，萬安拉警報，國民黨團只好全員出動救一人，提案要求行政官員不得 「反質詢」。
林楚茵說，難道國民黨立委弱到爆，只能靠修改立委職權行使法，要求行政官員只能乖乖聽訓，不能為政策辯護，否則就是反質詢，還是「黨寶」蔣萬安太珍貴，一人在質詢台上辯不贏蘇貞昌，只好回頭找國民黨團助陣壯聲勢，修改立委職權解除「萬安危機」？
林楚茵說，還是國民黨團擔心蔣萬安質詢台上屢敗屢戰，台北市長選舉民調開始逐步下滑，只能靠禁止反質詢搏一波聲量，也維護僅存的尊嚴，避免下次再戰又兵敗質詢台？逃避不能解決問題，修改規則獲得的勝利也不光彩，奉勸國民黨團還是讓萬安早點轉大人，改變規則也不會讓美夢成真。
林楚茵諷刺地說，國民黨傾全黨之力護萬安，「前有媽寶今有黨寶」，台北市民只有這樣的選擇嗎？
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