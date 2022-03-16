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俄烏戰爭未停歇 11名綠委捐數百箱物資給烏克蘭

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委羅美玲今天邀11名立委在立法院聯合召開「捐贈烏克蘭生活物資」記者會。記者李承穎／攝影
民進黨立委羅美玲今天邀11名立委在立法院聯合召開「捐贈烏克蘭生活物資」記者會。記者李承穎／攝影

俄烏戰爭未歇，民進黨立委羅美玲今天邀11名立委在立法院聯合召開「捐贈烏克蘭生活物資」記者會，宣布響應外交部「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」的活動，共同捐數百箱物資，有抗生素、衛生棉、口罩、靜電保暖衣、毛毯等物品，由外交部受贈，並預計本月會先送達波蘭，再陸續送給烏克蘭民眾。

羅美玲與管碧玲、湯蕙禎、范雲、周春米、王美惠、何志偉、陳秀寳、蘇巧慧、賴品妤、許智傑等人共同捐贈，並由駐土耳其前代表鄭泰祥代表外交部受贈，呼籲民眾踴躍捐物資。

羅美玲表示，許多烏克蘭的民眾因為戰火流離失所，面臨著物資嚴重缺乏的問題。她長期持續關注醫療以及女性生理議題，因此這次捐贈2萬劑抗生素以及衛生棉，希望能降低烏克蘭民眾因戰亂受傷或生理感染的風險，減輕在戰火下的負擔，讓他們感受到台灣對烏克蘭的支持與關懷。

管碧玲談到，每次從媒體上看到烏克蘭人民逃難景像，真的讓人夜不成眠，尤其看到俄羅斯無差別的轟炸平民、婦幼醫院，更是心如刀割。在詢價捐贈的靜電保暖衣時，廠商二話不說就表示願意不具名捐贈；口罩大廠南六在知道這個活動後，馬上表示要多少都可以，這就是台灣人的溫暖。

范雲指出，戰爭會讓原本社會中的弱勢更為弱勢。這次戰爭超過250萬名難民，絕大多數都是老人、女性、孩童。而性侵與性暴力也常發生在逃難過程中。因此捐嬰兒紙尿褲以及衛生棉條，希望能對烏克蘭女性及嬰幼兒母親有所幫助。

王美惠說，儘管我國和烏克蘭相隔8000公里，但相信愛和溫暖沒有國界和距離。戰事殘酷，但人民的肚子一定要顧，這次和立院同事響應外交部捐贈物資，準備了台灣最傳統、最基本、也最實在的營養口糧。期盼戰爭早日落幕，讓和平與榮光歸於烏克蘭。

何志偉表示，這幾天他也與歐洲商連繫，除了物資的捐贈之外，希望將這些善款直接運用在當地的外商，採買相關物資，節省空運的時間成本，讓台灣的援助更加及時，也呼籲外交部持續提供相關的協助。何志偉當場也帶領所有立委，以烏克蘭語表達台灣的支持。

鄭泰祥表示，本次的捐助行動彰顯了眾多正向價值，尤其是台灣人的愛心、同情心，並且激發面對強權的愛國心，以及站在民主自由陣營的決心。

烏克蘭 衛生棉 外交部

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