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中選會擬修法 公投日比照選舉禁止宣傳

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
中選會主委李進勇。記者曾原信／攝影
中選會主委李進勇。記者曾原信／攝影

現行「公投法」在投票日當天並無禁止宣傳的規定，「公職人員選舉罷免法」則有限制，國民黨立委李德維今在內政委員會質詢，未來是否要修正成一致標準？中選會主委李進勇答詢，相關修正草案已送行政院審查，擬比照選舉，投票當日禁止宣傳。

公投法在投票日當天並無禁止宣傳的規定，但投開票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，仍可能違反「刑法」妨害投票秩序罪。

李德維一開始詢問李進勇，公投法和選罷法規範未來是否應該修正承一致標準，李進勇表示，過去公投和選罷尚未分開時，因相關規定不盡相同，合併舉辦確實會造成選務執法上的錯亂，在兩者分開之後這樣情形比較不會發生，主要是因規範性質內容不同，在論述宣傳上有不同需求考量。

李進勇也說，目前沒有修法的研究計畫，但各方意見都願意參考。不過，中選會法政處長賴錦珖隨後答詢表示，投票日宣傳的問題，最近又有做新的修正，行政院內已經開2、3次協調會。

李進勇在後來答詢才更正，公投日是否應該禁止宣傳或引用民調，修法草案已送政院，希望比照選舉在當天禁止宣傳，至於民調部分，則不在修正範圍內。

此外，李德維也問到，公投曾發生同一議題立場相反，現行法規中選會有無職權審核，未來若立場相反的2個公投案都通過，如何處理？例如像是有台獨公投及反台獨公投同時通過怎麼辦？賴錦珖表示，中選會這次送政院的草案有針對這個問題修正，以得票最高的來辦理。

公投 投票 李進勇

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