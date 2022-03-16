促轉會業務移轉問題多 朝野立委都有質疑

立法院司法及法制委員會今天審查促轉條例部分條文修正草案等案。民進黨立委江永昌表示，其中包括權利回復條例草案，但縱使制定通過後，後續程序仍冗長，許多受難者都已七老八十了，恐怕等不到國家具體賠償；國民黨立委曾銘宗則指出，促轉會既然要落幕了，進行業務移轉到各機關，卻又要擴張業務範圍，是相當奇怪的事情。

江永昌表示，促轉會解散後擬於行政院新設「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」處理受難者賠償及權利回復，是否將拖延賠償時程、導致政治受者及其家屬無法在生前即時得到賠償。

江永昌指出，權利回復條例制定通過後，需接著耗時訂定基金會的捐助暨組織章程、依時程要再下一年度才開始編列預算、而後花時間聘人並依授權訂定調查權行使的具體規定，最後才開始受理賠償案件申請，許多受難者恐怕連第二代都已有相當年紀了，沒那麼多時間等。

江永昌另指出，權利回復條例所謂「威權統治時期」事實上與1947年的二二八事件有所重疊，而既有的「財團法人二二八事件紀念基金會」已運作上軌道，並有受理過2885件賠償金申請的機制和經驗。江永昌建議，可直接沿用二二八事件紀念基金會既有的賠償處理機制，盡快讓年邁的政治受難者在有生之年獲得賠償。

行政院副秘書長何佩珊無法回答，多次試圖將問題丟給促轉會葉虹靈代理主委。但江永昌指出，協調既有基金會承接、處理受難者賠償，並非即將解散的促轉會所能獨自擔綱，要求就研議二二八事件紀念基金會改制更名、處理權利回復條例賠償金申請之可行性，提出報告。

江永昌表示，未來促轉會解散後由行政院推動轉型正義會報取代，統整轉型正義工作實際由行政院幕僚單位進行，是否會再定期公布其成果並至立法院備詢，否則社會各界將難以監督後續促轉進度。行政院副秘書長何佩珊再度無法回答，僅表示，轉型正義將由行政院全體承擔，未來將摸著石頭過河。

江永昌批評，今天原定都到審議法條階段了，行政院卻沒準備該有的答案來，讓人對未來促轉工作非常憂心，讓人覺得對業務不了解，「這樣很不好，詢答就這樣了，之後公聽會不就更慘」。

國民黨立委林思銘表示， 促轉會5月底解散後，行政院將成立「推動轉型正義會報」，會報究竟要多久開一次？因為行政院設有很多會報，但事實上都是停擺的。再者，促轉業務將回歸各部會，但以法務部為例，未來是否成立專責部門，人員銜接為何？如何交接？到今天質詢都還沒有答案，應留意業務移轉相關配套。

何佩珊回應，推動轉型正義會報將定期召開，至於多久召開一次，將會在條例通過後再訂定要點處理。