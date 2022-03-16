快訊

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

促轉會業務移轉問題多 朝野立委都有質疑

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委江永昌質疑，促轉會都要解散了，但行政院對於業務移交業務卻不夠熟悉。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委江永昌質疑，促轉會都要解散了，但行政院對於業務移交業務卻不夠熟悉。記者蔡晉宇／攝影

立法院司法及法制委員會今天審查促轉條例部分條文修正草案等案。民進黨立委江永昌表示，其中包括權利回復條例草案，但縱使制定通過後，後續程序仍冗長，許多受難者都已七老八十了，恐怕等不到國家具體賠償；國民黨立委曾銘宗則指出，促轉會既然要落幕了，進行業務移轉到各機關，卻又要擴張業務範圍，是相當奇怪的事情。

江永昌表示，促轉會解散後擬於行政院新設「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」處理受難者賠償及權利回復，是否將拖延賠償時程、導致政治受者及其家屬無法在生前即時得到賠償。

江永昌指出，權利回復條例制定通過後，需接著耗時訂定基金會的捐助暨組織章程、依時程要再下一年度才開始編列預算、而後花時間聘人並依授權訂定調查權行使的具體規定，最後才開始受理賠償案件申請，許多受難者恐怕連第二代都已有相當年紀了，沒那麼多時間等。

江永昌另指出，權利回復條例所謂「威權統治時期」事實上與1947年的二二八事件有所重疊，而既有的「財團法人二二八事件紀念基金會」已運作上軌道，並有受理過2885件賠償金申請的機制和經驗。江永昌建議，可直接沿用二二八事件紀念基金會既有的賠償處理機制，盡快讓年邁的政治受難者在有生之年獲得賠償。

行政院副秘書長何佩珊無法回答，多次試圖將問題丟給促轉會葉虹靈代理主委。但江永昌指出，協調既有基金會承接、處理受難者賠償，並非即將解散的促轉會所能獨自擔綱，要求就研議二二八事件紀念基金會改制更名、處理權利回復條例賠償金申請之可行性，提出報告。

江永昌表示，未來促轉會解散後由行政院推動轉型正義會報取代，統整轉型正義工作實際由行政院幕僚單位進行，是否會再定期公布其成果並至立法院備詢，否則社會各界將難以監督後續促轉進度。行政院副秘書長何佩珊再度無法回答，僅表示，轉型正義將由行政院全體承擔，未來將摸著石頭過河。

江永昌批評，今天原定都到審議法條階段了，行政院卻沒準備該有的答案來，讓人對未來促轉工作非常憂心，讓人覺得對業務不了解，「這樣很不好，詢答就這樣了，之後公聽會不就更慘」。

國民黨立委林思銘表示， 促轉會5月底解散後，行政院將成立「推動轉型正義會報」，會報究竟要多久開一次？因為行政院設有很多會報，但事實上都是停擺的。再者，促轉業務將回歸各部會，但以法務部為例，未來是否成立專責部門，人員銜接為何？如何交接？到今天質詢都還沒有答案，應留意業務移轉相關配套。

何佩珊回應，推動轉型正義會報將定期召開，至於多久召開一次，將會在條例通過後再訂定要點處理。

行政院 促轉會 轉型正義

延伸閱讀

影／汐東線通過交通部審查 侯友宜：麻煩行政院快速核定

影／加班换嘉獎不合理 消防員呼籲實質補償超勤時數

元宇宙金融／搶食元宇宙商機..台仍在啟蒙階段

促轉會究責業務移交法務部 江永昌批：涉迴避並不適合

相關新聞

王美花說停電是因動物 蔣萬安：難怪蘇貞昌一直談猴子

行政院長蘇貞昌在立法院院會「反質詢」國民黨立委蔣萬安，又連嗆蔣好幾天，蔣萬安上午受訪表示，蘇貞昌昨天終於「校正回歸」，在...

推文害駐俄代表被俄方「叫去訓斥」？吳釗燮：意見交換

民眾黨立委邱臣遠質詢，我駐俄代表曾因外交部長吳釗燮所發布針對俄羅斯的推文，而被當地官方「叫去訓斥」；吳釗燮表示，只是意見...

財產申報／顧立雄夫婦擁1.38億房地產 另有百萬名錶

監察院今天公布最新一期廉政專刊。國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花夫婦，合併申報有總價額1.38億元的土地與建物、124...

和立委吵到臉紅脖子粗 陳時中：我個人修養要改進

立法院衛環委員會聯席會今早原要審查日本福島五縣市食品解禁相關法案，但因國民黨霸占主席台要求「先公聽、再審查」，期間國民黨...

「你今天停電沒？」變招呼語 高雄藍營要王美花下台

高雄市兩禮拜內發生5起大規模停電，高雄市議會國民黨團今天上午召開記者會，九位議員齊聲譴責台電至今沒有窗口協助企業、人民求...

挺過私菸案羅雅美回任華航副總 王國材回應了

2019年7月國內爆發國安私菸案，華航涉案人員包含資深副總羅雅美、前副總邱彰信等。其中，羅雅美降調為董事長特別助理。時隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。