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立委看公視沉重的資安課 文化部長：裡頭一定有原因

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李永得說，「裡頭一定有原因」，絕對不只是操作人員的疏失。記者林澔一／攝影
文化部長李永得說，「裡頭一定有原因」，絕對不只是操作人員的疏失。記者林澔一／攝影

公視新聞片庫傳出資料嚴重遺失，包括公視新聞部、客家電視台、公視台語台近5年42萬多筆新聞資料，遭到外包資訊公司人員誤刪，其中含4大公投案等珍貴新聞畫面，約8萬筆資料無法找回。文化部部長李永得今赴立院報告，多位立委質詢此事，文化部長李永得表示，昨晚已成立專案小組，一個月內提出報告並完成文化部場館資安人力盤點。

立委萬美玲表示，去年教育部遺失2.5萬筆學習歷程檔案，如今公視又重蹈覆轍，令人感到「莫名其妙」、非常離譜。立委林宜瑾表示，新聞片庫的資料，「不該有遺失或毀損的一絲絲可能」，公視發生這種低級錯誤，應視為沉重的資安課。

立委黃國書表示，根據資通安全法，公視發生此事，主管機關有通報義務、並有向大眾說明的義務。李永得表示，公視第一時間通報NCC，文化部24日知道，立即要求公視進行調查並提出報告，中間過程值得檢討。

公視則表示，2月8日通報資安主管機關NCC，2月7日至23日清查資料受損區間及範圍並試圖復原資料、擬定替代方案作業流程、檢討失誤原因並究責、與律師研議求償事宜。2月24日於公視董事會進行事件專案報告，並通報文化部。3月9日於公視監事會進行報告，監事會討論懲處裁處。3月24日將於公視董事會進行片庫後續改善計畫報告。

李永得表示，「裡頭一定有原因」，絕對不只是操作人員的疏失，目前請專家進行了解昨天晚上已經請行政院資通安全處、NCC，還有包括文化部共同組成專案小組進行詳細了解。他也承諾，一個月針對此事完整報告，公視內部也已擬定懲處名單。

至於賠償問題，公視代總經理徐秋華表示，公視董事會成立鑑價小組認定求償金額。未來若有調新聞影片的需要，公視跟華視有調片的長期合約，費用由新聞部業務部來出。立委萬美玲問是否是全民埋單，李永得表示，目前正在調查、釐清責任中，重點是防範未來。

立委吳思瑤指出，根據資通安全責任等級分級辦法，資通安全責任分為A至E五個等級，每兩年要核定自身資通安全責任等級。但文化場館包括國美館、台博館等皆無專責資安單位。根據她的調查，內閣62%的資安經費都委外，「委外成為常態也是必要之惡」。她希望各單位有自己的資安，包括人力與預算；若是委外，必須強化後續機制，也建議跟學術機關合作。李永得承諾，文化部一個月內會完成資安人力的盤點。

公視 文化部 資安

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