王美花鄉下說藍營要市長硬起來 陳其邁：電網脆弱掉漆

高雄行政區頻頻發生停電事件，經濟部長王美花受訪時表示「鄉下地方難免有小動物誤觸。」高雄市議會國民黨團今天提出強烈譴責。市長陳其邁今早出席左營大路人行環境改善啟動時表示，停電突顯電網脆弱問題，台電不應一而再、再而三發生掉漆行為。

針對經濟部長王美花稱高雄「鄉下地方」的言論，高雄市議會國民黨團今提出強烈譴責，要求王美花該為全台連續停電下台負責，更要求高雄市長陳其邁要為高雄人硬起來，向中央提出抗議，要求合理的賠償方式。

陳其邁表示，高雄幅員遼闊，有2900平方公里，但是不管是303、或是昨天燕巢的停電，都突顯了電網的脆弱，尤其在過去時間，不管在哪個行政區，都偶有發生哪裡跳電、哪個變電所設備老舊的情形，所以台電應該要痛定思痛，檢討電網的韌性。

陳其邁說，台電一方面要能夠加速解決南電北送的問題，在區域電網部分，也能加強電網韌性，來維護使用的安全，不應一而再、再而三發生掉漆行為。