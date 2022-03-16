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桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

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「你今天停電沒？」變招呼語 高雄藍營要王美花下台

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會國民黨團召開記者會譴責高雄2周發生5次停電事故，要求經濟部長王美花道歉、高雄市長陳其邁要硬起來。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會國民黨團召開記者會譴責高雄2周發生5次停電事故，要求經濟部長王美花道歉、高雄市長陳其邁要硬起來。記者徐白櫻／攝影

高雄市兩禮拜內發生5起大規模停電，高雄市議會國民黨團今天上午召開記者會，九位議員齊聲譴責台電至今沒有窗口協助企業、人民求償，高雄市府法制局也僅提供訴狀範本，未發揮單一窗口功能。黨團說，行政院長變黑幫老大，經濟部長王美花則是角頭小妹，「高雄不是鄉下地方」，王美花要為一連串停電及昨天停電說法道歉與下台，市長陳其邁也要硬起來。

國民黨總召童燕珍指出，303大停電造成高雄186萬戶受影響，經濟損失破億，高雄近期又發生了四次停電，昨日燕巢、大社區2000戶停電，經濟部長王美花竟然以「鄉下地方常有小動物」回應，難道因為高雄是鄉下所以停電活該？政府放任不斷停電？

議員劉德林說，隨便雞鴨魚可造成停電，電網太脆弱，台電應設賠償損害的申訴窗口，可是至今沒有看到台電成立窗口受理損害申請，市長陳其邁也曾說要幫助人民求償，未見具體動作。邱于軒補充說，「你今天停電沒」變日常問候語，市府在法制局成立單一窗口，事實上只有一個科長、一支電話與提供一紙訴狀範本，市長應該拿向台電爭取8千元動物園經費的魄力來求償，王美花不要再拿鳥類、猴子或台電基層人員揹黑鍋。

黃紹庭說，近日全民運動尋找一千個停電理由，各種理由都有，卻不見蔡英文錯誤能源政策導致停電事故不斷這個說法；行政院長蘇貞昌變黑幫老大，經濟部長王美花則變成老大旁的角頭小妹，只會講幹話，王美花應該向高雄人道歉。

民進黨團幹事長黃文益表示，台電跳電事件對於用電戶群益受損要虛心檢討，也要具體回覆讓民眾重捨信心。此外，王美花的意思是說，空曠地方容易受外來動物襲擊，有些鄉下地方有猴子松鼠破壞，她還原非人為因素的突發事件，而非逃避責任，國民黨斷章取義、扭曲原意，應先向他們的中文老師道歉。

高雄市議會國民黨團召開記者會譴責高雄2周發生5次停電事故，要求經濟部長王美花道歉、高雄市長陳其邁要硬起來。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會國民黨團召開記者會譴責高雄2周發生5次停電事故，要求經濟部長王美花道歉、高雄市長陳其邁要硬起來。記者徐白櫻／攝影

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