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陳時中審福島食品與藍委發生口角 蔣萬安籲理性問政
立法院衛環委員會上午聯席審查「福島食品解禁行政命令案」，國民黨立委杯葛會議，要求先開公聽會，衛福部長陳時中與藍委多次發生口角。國民黨立委蔣萬安受訪表示，大家還是要理性問政、就事論事，不管食安、防疫議題，都希望站在人民的角度，針對問題好好討論、理性面對。
蔣萬安表示，國民黨團希望衛環委員會討論核食進口的行政命令改為審查，能有充分討論的空間；召開公聽會，讓專家學者的意見可以進來，大家好好理性面對，讓各自的意見可以抒發，讓民眾透過專業的角度，更了解未來一旦進口可能造成的影響及衝擊，在野黨要嚴格把關。
對於陳時中受訪強調，自己是實事求是的人，蔣萬安表示，民眾很關心食安議題，所以國民黨團希望在立法院將行政命令改為審查，好好理性討論、充分溝通，特別希望讓專家學者、民間團體的代表，都能到公聽會上表達各界看法，把這樣意見充分反映給行政部門，再做出最後決定。
而陳時中與國民黨立委鄭麗文吵架，連疫情死多少人都搬出來講。對此，蔣萬安強調，他還是希望就事論事、理性討論。今天討論的是食安，特別針對核災食品進口，國人是非常關心，也有疑慮擔憂。希望充分討論、理性溝通，面對問題、解決問題。
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