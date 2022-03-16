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桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

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「一個人」釀桃機大停電 立委質疑：是不是有匪諜滲透

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
桃機二航廈3月11日發生大停電事件，位於地下的行李處理場也因停電而完全停擺。本報資料照片
桃機二航廈3月11日發生大停電事件，位於地下的行李處理場也因停電而完全停擺。本報資料照片

桃機二航廈3月11日發生大停電，影響旅客、設備停擺，經調查，發現是兩名包商工人疑似為了偷電纜，以一把油壓剪破壞電纜，導致當天從上午7時停電至12時。不過桃機供電系統如此容易被破壞，且還是通電中的電纜，稍有不慎就可能引發生命危險，也讓朝野立委認為該案疑點重重，要求3月底前完成行政調查。

立委許智傑今上午在立院交委會時說，經查最近幾次大停電，不管是台電還是桃機，幾乎都是「一個人」就造成大停電，台電不覺得奇怪嗎？國安單位應該要介入調查，避免匪諜滲透台灣，影響供電。

許智傑說，一個人就可以造成停電，台電不覺得奇怪嗎？有沒有人故意造成台電停電亂象，要讓民眾對政府不信任，背後是不是有看不到的手在影響這些人，這些人的背景、通聯紀錄是否要詳加徹查，國安單位應該要介入。

立委洪孟楷也表示，網路上都諷刺，網路上只有少數幾個人可以造成國家重要基礎設施停電，例如「伊森杭特」、「詹姆士龐德」，沒想到桃機供電系統這麼容易就被破壞，且依照常理，怎麼可能會有人身負高壓電及危險，用陽春油壓剪去剪斷通電中的粗體電纜？

對此，交通部長王國材受訪時表示，桃機是國家重要基礎設施，包括供電系統、人員管理、機場巡邏等，都會要求桃機做徹底檢討，這件事情怎麼落實，會嚴肅面對。

桃機董事長林國顯則說，桃機的電纜線很長，大概有40萬呎，約400公里，目前先換200公里，預計112年全面更換完畢，電力系統應該要有一定韌度，不應該因為少數一兩個人就可以破壞。

林國顯表示，會有備援機制，目前正在興建桃機東變電站、桃機西變電站，未來會和桃機一變電站互相備援；另一點則是復電要快，這次是為了要讓航班順利出境，所以先用柴油發電機繼續供電，復電前也會檢查每個區域是否安全，有一定處理節奏。

林國顯表示，以往對於臨時人員沒有安全檢查，所以會加強廠商責任，看知不知道這兩人有狀況，管理要強化，另也會針對合約檢查求償，至於公共區域要不要加強保全措施，這部分會再做檢視。

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