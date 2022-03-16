影／汐東線通過交通部審查 侯友宜：麻煩行政院快速核定

造價達377億元的捷運汐東線，歷經20年昨終於通過交通部審核，但之後還要送行政院核定及工程會審議才能發包施工，新北市長侯友宜今上午表示，希望行政院比照基隆捷運快速給新北市支持，汐東線送到行政院後，麻煩快速核定。

侯友宜表示，汐東線經交通部審議通過，之後要送行政院裁定，希望行政院快速比照基隆捷運，快速給新北支持，新北一定將汐東及基隆捷運路線做完整規劃，讓汐止及基隆市民有便捷交通建設，送到行政院後，麻煩快速核定。

汐止議員白珮茹表示，捷運樹林線歷經4次招標卻都流標，汐東線要招標也不容易，會議中審查委員還要求新北市與北市銜接問題、基隆捷運經費分攤等問題，對新北市而言太沉重。

侯友宜對此則說，交通部有附帶決議，跟基隆、台北一起合作，只有共好合作才能將基隆捷運及汐東線勾勒出來。侯友宜認為，之前北北基已經協調大方向一起做並做出承諾， 若有細微調整相信只要努力溝通就不會有大問題。

侯友宜表示，汐東捷運很早就送到交通部，只要核定後新北就會快速啟動作業，不會影響基隆捷運興建，兩條捷運線之前就已完整規劃，汐東捷運只要核定新北就會開始先行，並將機廠保留讓大家一起共用。

汐東捷運總長5.56公里，新北市轄內4.75公里，台北市0.81公里，共計6站。汐東捷運提供基隆捷運與捷運民生線延伸使用，同時串聯內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄 UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，改善汐止聯外交通問題。汐東捷運昨經交通部通過綜合規劃後續送行政院核定，核定後需再經工程會審議完成即可發包施工，預計行政院核定後9年內完工。