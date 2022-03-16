影／立院審核食 國民黨要求先開公聽會再審查

立法院社會福利及衛生環境委員會等五委員會聯席會議今審查日本福島五縣食品進口行政命令案，國民黨立委占主席台要求先召開公聽會再進行審查，隨後衛福部長陳時中進入會場，立委鄭麗文、楊瓊瓔等立委拿著標語趨前向部長表達訴求，一度引發口角，民進黨團總召柯建銘立即與國民黨團總召曾銘宗協商，同意今天散會，先安排公聽會再進行審查。

國民黨立委要求福食必須輻射零檢出，以及福島五縣市嬰幼兒食品禁止進口等訴求，陳時中回應，輻射數值在科學上很複雜，零檢出原則上不太可能，但決定會有一些科學安全容許量，對於嬰幼兒食品則會清楚標示進口產地，民眾可以不要買。藍委不滿表示，難道政府只負責進口，讓民眾自己把關選擇不買而已嗎？ 立法院社會福利及衛生環境委員會等五委員會聯席會議今審查日本福島五縣食品進口行政命令案，國民黨立委占主席台要求先召開公聽會再進行審查，民進黨總召柯建銘（右二）隨後經協商達成協議。記者潘俊宏／攝影 立法院社會福利及衛生環境委員會等五委員會聯席會議今審查日本福島五縣食品進口行政命令案，國民黨立委鄭麗文（左一）、楊瓊瓔（左二）趨前向衛福部長陳時中（右一）要求先召開公聽會再進行審查。記者潘俊宏／攝影 立法院社會福利及衛生環境委員會等五委員會聯席會議今審查日本福島五縣食品進口行政命令案，國民黨立委占主席台要求先召開公聽會再進行審查。記者潘俊宏／攝影 立法院社會福利及衛生環境委員會等五委員會聯席會議今審查日本福島五縣食品進口行政命令案，國民黨立委鄭麗文（左一）、楊瓊瓔（左三）等趨前向衛福部長陳時中（右二）要求先召開公聽會再進行審查，並與民進黨立委沈發惠（右一）等唇槍舌劍相互指責。記者潘俊宏／攝影 立法院社會福利及衛生環境委員會等五委員會聯席會議今審查日本福島五縣食品進口行政命令案，國民黨立委占主席台要求先召開公聽會再進行審查。記者潘俊宏／攝影