申設美「境外預先通關」卡關 吳釗燮：台灣安全做太好

有關桃園機場申設美國「境外預先通關」 卡關，外交部長吳釗燮今天在立院外委會證實，上一輪審查並未過關，原因是「台灣在安全方面做得太好」；吳釗燮否認卡關原因是運量不夠大。

本報日前報導，台灣爭取申請加入美國「境外預先通關計畫」多年，據掌握，我方以桃園機場為申請人，曾在2020年至2021年找美國顧問公司遊說國會、行政部門，爭取美方批准在桃園國際機場設立境外入境審查點，耗資上百萬；美方最終仍以運量不夠大為由，暫不考慮台灣申請案。

吳釗燮今應邀到立法院外交及國防委員會業務報告並備質詢，民進黨立委羅致政詢問吳釗燮，桃機申請「境外預先通關」是否卡關，以及外交部推動進度。

吳釗燮表示，在上一輪審查沒有過關，而沒有過關的理由是因為台灣在安全方面做得非常好，美國認為這裡沒有任何安全威脅，所以他們覺得要去處理其它地方。

羅致政追問，「我們太安全了，所以不用？」吳釗燮回，「對，我們做得太好了。」

羅致政又問，這個政策還要不要推？吳釗燮說，還是繼續。

「那不是很奇怪嗎？我們做得太安全，所以不用？」羅致政質疑。

吳釗燮重申，「我們做得非常好」，所以美國國土安全部急於處理一些可能有安全威脅的地方。

羅致政提出，從民眾角度是加快通關程序，反而因為台灣太安全所以不需要？是否變得不安全一點比較好？

吳釗燮表示，還是在積極爭取當中，關於人員往來安全方面，台灣能盡到責任，美方也認可這種說法，除了美國國土安全部目前尚未積極討論之外，其它相關單位都認為台灣應該在名單上。

至於美方是否以運量不夠大為由，暫不考慮台灣申請案，吳釗燮稱，並不是這個原因。